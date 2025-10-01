 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Рябков сообщил, когда состоится встреча России и США по отношениям стран

Рябков заявил, что переговоры России и США по раздражителям пройдут осенью
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях стран состоится до конца осени. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его слова передает ТАСС.

«До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится», — сказал он.

В первый раз делегации России и США встретились по данной теме в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны также представляли Дарчиев и Коултер. На этих переговорах обсуждалось обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий, создание условий для работы дипломатов, возвращение России шести объектов недвижимости в США, незаконно изъятых в 2016–2018 годах. Кроме того, Москва предложила Вашингтону рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

Вторые переговоры прошли в Стамбуле в апреле. Как сообщали в МИД России, на переговорах в Стамбуле договорились разработать «дорожную карту». Делегации также обязались содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий. Помимо этого, стороны условились «выйти на взаимоприемлемые развязки».

Материал дополняется

