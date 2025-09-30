 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Euractiv рассказал о гневе и смехе из-за «репарационного кредита» Украине

Сюжет
Война санкций
ЕК, предлагая схему «репарационного кредита» Украине, не представила деталей плана, что вызвало неразбериху, вопросы о сумме и гнев Бельгии и ЕЦБ. Россия обещала, что конфискация активов Западом не пройдет бесследно
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

План Еврокомиссии по выделению Украине сотен миллиардов евро кредита за счет замороженных российских активов вызывает критику Европейского центрального банка и ведущих стран — членов ЕС из-за юридических и финансовых рисков, сообщает Euractiv.

Схема репарационного кредита, о которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала ранее в сентябре, предполагает обмен средств на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном. По плану ЕК, это могло бы высвободить значительный поток дополнительного финансирования военных усилий Украины и покрытия ее дефицита бюджета без технической экспроприации самих активов. Кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный боевыми действиями.

По многим ключевым аспектам плана есть разногласия, одно из основных касается размера кредита. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц оценил его в €140 млрд, а официальный представитель ЕК Балаш Уйвари — в €170 млрд. «Неразбериха» есть и в других важных вопросах, в частности, непонятно, как ЕК намерена выполнить обещание «мобилизовать» средства, не затрагивая их «права собственности». Подробности схемы пока не представлены, что, по мнению критиков, «симптоматично» для Еврокомиссии и ее лидера, которая «не обладает элементарной экономической грамотностью», пишет Euractiv.

Бельгия отвергла идею кредита Киеву в €140 млрд за счет активов России
Экономика
Барт де Вевер

План уже вызвал гневную реакцию властей Бельгии — большая часть активов хранится в депозитарии Euroclear, находящемся в Брюсселе. На прошлой неделе бельгийский премьер Барт де Вевер предупредил, что арест средств ЦБ третьей страны создаст «опасный прецедент», который подорвет доверие инвесторов. Посвященный схеме полуторастраничный документ, который позже представила ЕК, «лишь отчасти развеял опасения» Бельгии, сообщили источники издания.

Предложение ЕК и отсутствие подробностей также вызвали гнев ЕЦБ, который не раз предупреждал, что неправомерное использование активов может привести к оттоку капитала из еврозоны и угрожать стабильности евро. Глава регулятора Кристин Лагард была разочарована тем, что Еврокомиссия не представила письменной презентации и ограничилась лишь звонком главы гендиректората ЕК по экономическим и финансовым вопросам Мартен Вервей, сообщили источники. На последовавшей пресс-конференции Лагард напрямую спросила у еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, в чем на самом деле заключается план, что вызвало смех в зале. Вопрос застал Домбровскиса врасплох, он не ответил прямо, а только повторил, что план не подразумевает конфискацию активов.

Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что конфискация средств Западом не пройдет «бесследно», МИД обещал ответные меры.

