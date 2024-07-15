На Украине снизилась популярность украинского языка
На Украине количество школьников, которые считают родным языком украинский, сократилось на 17% по сравнению с периодом начала военной операции, пишет издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования Государственной службы качества образования.
Согласно опросу ведомства, после начала военной операции на Украине и всплеска популярности украинского 91% школьников назвали родным украинский язык, в период 2023-2024 годов — уже 74%. Падение популярности государственного языка также зафиксировали среди учителей (с 93% до 82%) и родителей (с 94% по 86%). По данным издания, на 8% учеников стали меньше общаться исключительно на украинском языке на уроках и переменах, за пределами школы его используют менее 40% опрошенных. При этом на востоке Украины таких только 17%, на западе — 74%.
«В восточной и южной частях страны в повседневном общении участников образовательного процесса преобладает русский язык», — отмечают авторы исследования. Причины падения популярности государственного языка объяснили тем, что большее количество респондентов проживали в городской местности, которая «традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента».
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка». Это подразумевает его обязательное использование во всех государственных органах и общественных организациях. Меры не распространяются на частное общение.
В октябре 2022 года на 3,4 тыс. грн оштрафовали преподавателя Национального авиационного университета в Киеве по доносу студента. Как писало издание «Украинские новости», он использовал негосударственный язык во время занятий.
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