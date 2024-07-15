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На Украине снизилась популярность украинского языка

«Страна»: на Украине снизилась популярность украинского языка
На Украине зафиксировали снижение популярности украинского языка среди школьников, родителей и преподавателей, пишет «Страна». За пределами школы его используют менее 40% учеников, из них на востоке страны — 17%, на западе — 74%
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

На Украине количество школьников, которые считают родным языком украинский, сократилось на 17% по сравнению с периодом начала военной операции, пишет издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования Государственной службы качества образования.

Согласно опросу ведомства, после начала военной операции на Украине и всплеска популярности украинского 91% школьников назвали родным украинский язык, в период 2023-2024 годов — уже 74%. Падение популярности государственного языка также зафиксировали среди учителей (с 93% до 82%) и родителей (с 94% по 86%). По данным издания, на 8% учеников стали меньше общаться исключительно на украинском языке на уроках и переменах, за пределами школы его используют менее 40% опрошенных. При этом на востоке Украины таких только 17%, на западе — 74%.

«В восточной и южной частях страны в повседневном общении участников образовательного процесса преобладает русский язык», — отмечают авторы исследования. Причины падения популярности государственного языка объяснили тем, что большее количество респондентов проживали в городской местности, которая «традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента».

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка». Это подразумевает его обязательное использование во всех государственных органах и общественных организациях. Меры не распространяются на частное общение.

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Фото:Александр Река / ТАСС
Спустя три года в стране ввели административную ответственность для должностных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, руководства и работников компаний всех форм собственности за использование негосударственного языка. Штраф составляет 3,4 тыс. — 8,5 тыс. грн (7,3 тыс. — 18,2 тыс. руб.) за первое нарушение, 8,5 тыс. — 11,9 тыс грн (18,2 тыс. — 25,5 тыс. руб.) — за повторное.

В октябре 2022 года на 3,4 тыс. грн оштрафовали преподавателя Национального авиационного университета в Киеве по доносу студента. Как писало издание «Украинские новости», он использовал негосударственный язык во время занятий.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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