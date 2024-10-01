Кремль рассказал об ожиданиях от нового генсека НАТО

Марк Рютте (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Россия не считает, что политика НАТО существенно изменится с приходом нового генерального секретаря, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Власти ожидают, что Североатлантический альянс «продолжит работать в том же русле, в котором и работал».

1 октября Йенса Столтенберга на должности генсека сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По словам Пескова, Рютте и российский президент Владимир Путин не один час провели за столом переговоров, «в свое время были надежды на выстраивание добрых отношений», но впоследствии ситуация изменилась.

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