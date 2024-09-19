Столтенберг рассказал о попытках НАТО сохранить диалог с Россией
НАТО пыталось сохранить диалог с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления с прощальной речью в Брюсселе. Он утверждает, что ответственность за его разрушение несет Москва.
Он напомнил о подписании основополагающего акта Россия — НАТО в 1997 году, учреждении одноименного Совета в 2002-м и осуществлении совместной деятельности. Также, по его словам, прогресс был достигнут в отношениях Москвы и Вашингтона, в том числе по контролю за вооружениями. Столтенберг рассказал, что, находясь на посту премьер-министра Норвегии (2000—2001 и 2005—2013), лично и активно сотрудничал с Россией, в частности в сфере делимитации границ.
«Было абсолютно правильно пытаться строить лучшие отношения с нашим соседом Россией после холодной войны», — сказал он, добавив, что перед началом военной операции на Украине был созван Совет Россия — НАТО, чтобы попытаться предотвратить конфликт (цитата по «РИА Новости»). — Ответственность за разрушение диалога Россия — НАТО несет Россия, потому что мы действительно пытались».
Сейчас возможностей для диалога «практически нет», отметил Столтенберг. Вместе с тем он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что «на определенном этапе должны быть переговоры с Россией».
связывал возобновление диалога с Россией с завершением конфликта. Однако, по его мнению, это должно основываться на силе Украины. Столтенберг также отвергал обвинения в участии НАТО в конфликте. «Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону», — утверждал он.
Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент Владимир Путин утверждал об отсутствии «геополитического, экономического, политического и военного» интересов воевать со странами альянса. Вместе с тем он предупреждал, что в случае разрешения Киеву бить западным оружием вглубь России это будет означать участие в конфликте НАТО, США и европейских стран и потребует ответных мер.
В 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал, что во время одной из последних встреч с бывшим президентом США Биллом Клинтоном (занимал пост главы государства до 2001 года) он предложил рассмотреть вариант вступления России в НАТО. По словам российского лидера, Клинтон был не против, а вся американская делегация «занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли российская сторона заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов