Столтенберг рассказал о попытках НАТО сохранить диалог с Россией

Сейчас возможностей для возобновления диалога НАТО и России «практически нет», заявил генсек альянса. Путин говорил, что разрешение на удары вглубь России сделает альянс участником конфликта на Украине

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

НАТО пыталось сохранить диалог с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления с прощальной речью в Брюсселе. Он утверждает, что ответственность за его разрушение несет Москва.

Он напомнил о подписании основополагающего акта Россия — НАТО в 1997 году, учреждении одноименного Совета в 2002-м и осуществлении совместной деятельности. Также, по его словам, прогресс был достигнут в отношениях Москвы и Вашингтона, в том числе по контролю за вооружениями. Столтенберг рассказал, что, находясь на посту премьер-министра Норвегии (2000—2001 и 2005—2013), лично и активно сотрудничал с Россией, в частности в сфере делимитации границ.

«Было абсолютно правильно пытаться строить лучшие отношения с нашим соседом Россией после холодной войны», — сказал он, добавив, что перед началом военной операции на Украине был созван Совет Россия — НАТО, чтобы попытаться предотвратить конфликт (цитата по «РИА Новости»). — Ответственность за разрушение диалога Россия — НАТО несет Россия, потому что мы действительно пытались».

Сейчас возможностей для диалога «практически нет», отметил Столтенберг. Вместе с тем он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что «на определенном этапе должны быть переговоры с Россией».

Ранее генсек НАТО связывал возобновление диалога с Россией с завершением конфликта. Однако, по его мнению, это должно основываться на силе Украины. Столтенберг также отвергал обвинения в участии НАТО в конфликте. «Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону», — утверждал он.

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент Владимир Путин утверждал об отсутствии «геополитического, экономического, политического и военного» интересов воевать со странами альянса. Вместе с тем он предупреждал, что в случае разрешения Киеву бить западным оружием вглубь России это будет означать участие в конфликте НАТО, США и европейских стран и потребует ответных мер.

В 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал, что во время одной из последних встреч с бывшим президентом США Биллом Клинтоном (занимал пост главы государства до 2001 года) он предложил рассмотреть вариант вступления России в НАТО. По словам российского лидера, Клинтон был не против, а вся американская делегация «занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли российская сторона заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.