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Военная операция на Украине ,  
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Медведев поручил добиться устойчивости техники к натовским системам ПВО

Медведев: нужно добиться устойчивости техники к натовским системам ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Производители ракетной техники должны добиться, чтобы их продукция была устойчива к средствам ПВО, которые западные страны поставляют Украине, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на полигоне Капустин Яр.

«Мы должны добиться устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу. Мы активно модернизируем свою технику, стараемся находить возможности противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры», — сказал Медведев.

По его словам, так будет происходить и дальше, «вплоть до нашей окончательной победы».

29 сентября Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области. Он отметил, что проводимые на нем испытания высокоточных ударных ракет продолжатся. По его словам, Россия приобретает важный опыт, «давая отпор противнику, который буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину».

26 сентября зампред Совбеза сообщил, что посетил полигон в ДНР рядом с линией боевого соприкосновения. Он заверил, что военнослужащие «обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в боевой подготовке <...> и, по сути, вступают в бой».

Медведев поблагодарил Минобороны за «качественную работу по боевой и военно-политической подготовке». Он сообщил, что по 26 сентября «в интересах объединенной группировки войск» в армию приняли более 325 тыс. человек. Медведев посетил полигон по поручению президента Владимира Путина.

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Дмитрий Медведев Капустин Яр Астраханская область ПВО РЭБ НАТО
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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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