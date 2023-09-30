 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В бундестаге сочли легитимными удары Украины по военным объектам в России

Депутат бундестага Штрак-Циммерман: Киев может атаковать военные объекты России
Сюжет
Военная операция на Украине
Мари-Агнес Штрак-Циммерман
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории России, заявила депутат бундестага от Свободной демократической партии, председатель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Berliner Morgenpost.

«Мы должны сейчас срочно поставить [крылатые ракеты] Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]», — сказала депутат в беседе с изданием (цитата по Spiegel).

Сокращение поставок вооружений Киеву с Запада отсрочит достижение мира, считает Штрак-Циммерман. «Без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину», — отметила парламентарий.

На вопрос о том, будут ли легитимными удары Taurus по территории России, она ответила, что атаковать военные объекты на территории России Украине позволяет международное право, «совершенно независимо от того, где было произведено оружие и кто его поставил». «Сюда входит и Крым, через который организуются поставки для российской армии, подчеркнула Штрак-Циммерман.

Канцлер Германии Олаф Шольц допускал поставки Taurus Украине, но высказывал опасения, что Киев будет использовать их для ударов по территории России. В середине сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение по передаче ракет Taurus будет принято в ближайшие «одну-две недели».

Крылатые ракеты Taurus способны развивать скорость до 900 км/ч и имеют дальность стрельбы до 500 км, могут нести до 480 кг взрывчатки. В случае передачи ВСУ они станут самыми дальнобойными на их вооружении. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По информации портала T-Оnline, Германия имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Из Китая через Иран: как логисты России тестируют новые маршруты импорта
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше

Россия критикует поставки оружия на Украину Западом. Отправку Киеву дальнобойного оружия власти страны называли красной линией. Президент России Владимир Путин предупреждал, что чем более дальнобойное оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

Теги
Украина Taurus Германия поставки оружия ракетные удары
Материалы по теме
Кулеба предложил не «терять время» после отказа Берлина поставить Taurus
Политика
В бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине
Политика
Кулеба исключил эскалацию конфликта из-за поставок Германией ракет Taurus
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Премьер Украины сообщил о 37 поврежденных оборонных предприятиях Политика, 16:52
Рублев проиграл во втором круге крупного турнира в Пекине Спорт, 16:43
Суд прекратил дело главы якутского «Яблока» о дискредитации армии Политика, 16:33
«Локомотив» в концовке вырвал победу у «Пари НН» благодаря замене Дзюбы Спорт, 16:08
Sky News узнал о планах УЕФА подавить бойкоты стран на матчи с россиянами Спорт, 16:06
Зеленский заявил о создании на Украине флота морских дронов Политика, 16:03
Производитель Bayraktar назвал срок постройки завода на Украине Политика, 16:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 15:56
В бундестаге сочли легитимными удары Украины по военным объектам в России Политика, 15:35
Баку сообщил об аресте сдавшегося экс-главы МИД Нагорного Карабаха Политика, 15:29
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 15:11
Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ за сутки Политика, 15:07
Федерация гимнастики предупредила о действующих от имени Винер мошенниках Спорт, 15:02
Девятая страна объявила о бойкоте сборных России после решения УЕФА Спорт, 14:55