В бундестаге сочли легитимными удары Украины по военным объектам в России

Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории России, заявила депутат бундестага от Свободной демократической партии, председатель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Berliner Morgenpost.

«Мы должны сейчас срочно поставить [крылатые ракеты] Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]», — сказала депутат в беседе с изданием (цитата по Spiegel).

Сокращение поставок вооружений Киеву с Запада отсрочит достижение мира, считает Штрак-Циммерман. «Без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину», — отметила парламентарий.

На вопрос о том, будут ли легитимными удары Taurus по территории России, она ответила, что атаковать военные объекты на территории России Украине позволяет международное право, «совершенно независимо от того, где было произведено оружие и кто его поставил». «Сюда входит и Крым, через который организуются поставки для российской армии, подчеркнула Штрак-Циммерман.

Канцлер Германии Олаф Шольц допускал поставки Taurus Украине, но высказывал опасения, что Киев будет использовать их для ударов по территории России. В середине сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение по передаче ракет Taurus будет принято в ближайшие «одну-две недели».

Крылатые ракеты Taurus способны развивать скорость до 900 км/ч и имеют дальность стрельбы до 500 км, могут нести до 480 кг взрывчатки. В случае передачи ВСУ они станут самыми дальнобойными на их вооружении. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По информации портала T-Оnline, Германия имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

Россия критикует поставки оружия на Украину Западом. Отправку Киеву дальнобойного оружия власти страны называли красной линией. Президент России Владимир Путин предупреждал, что чем более дальнобойное оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».