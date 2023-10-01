WSJ узнала об опасениях из-за потери США лидерства в помощи Украине

Союзники опасаются, что перед выборами президент Джо Байден и другие американцы, которые до сих пор поддерживали Украину, умерят свои усилия, посчитав, что борьба против России не является «выигрышной стратегией», пишет газета

Вашингтон, США (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Неопределенность касательно обязательств США по отношению к Украине и перспектива отказа Вашингтона от лидерства в поддержке Киева вызывают беспокойство среди союзников. Сторонники помощи Украине опасаются, что перед выборами 2024 года президент Джо Байден и другие американцы, которые до сих пор поддерживали Украину, умерят свои усилия, посчитав, что борьба против России не является «выигрышной стратегией», пишет газета The Wall Street Journal.

Все больше и больше американских политиков, в основном республиканцев во главе с бывшим президентом Дональдом Трампом, критикуют поддержку США Украины, отмечает издание. Помощь Киеву была в центре внимания во время споров в палате представителей по поводу финансирования правительства США. «Серьезной неудачей» стало то, что конгресс не включил деньги для Украины в законопроект о временном бюджете, отмечает газета. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл настаивали на включении $6 млрд для Киева, но отказались от своих усилий после того, как палата представителей проголосовала за версию без какой-либо помощи. По словам Шумера, он договорился с Макконнеллом продолжать борьбу за выделение дополнительных средств для Киева. «Я уверен, что сенат примет решение о дальнейшей помощи Украине позднее в этом году», — сказал, в свою очередь, Макконнелл.

Запад сплотился против России благодаря лидерству США, отметил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Однако «для победы потребность в лидерстве США еще выше, особенно в плане масштабов и скорости военной помощи», указывал он. Раскол среди западных союзников пойдет на пользу президенту России Владимиру Путину, считают европейские чиновники. «Мы все много вложили и должны завершить дело сейчас, обеспечив победу Украины», —убежден Ландсбергис.

Представитель Белого дома заявил в субботу, что имеется еще достаточно средств, чтобы удовлетворять потребности Киева еще некоторое время. «Однако в ближайшее время нам понадобится законопроект о финансировании Украины, и крайне важно, чтобы спикер [Кевин] Маккарти сдержал свои обязательства перед народом Украины», — сказал чиновник.

Дипломаты из стран-союзников США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН выражали обеспокоенность тем, что внутреннее давление побуждает Байдена отказаться от поддержки Украины. Некоторые из них отмечали, что в своем получасовом обращении к ООН он упомянул Украину лишь ближе к концу.

Сенатор Джим Риш напомнил о Будапештском меморандуме, подписанном 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, — он предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. «Если мы действительно нарушим это соглашение с Украиной, как вы думаете, что каждый из наших врагов — и что более важно, наших союзников — скажет об Америке? То, что они не могут рассчитывать на Америку», — подчеркнул сенатор.