Business Insider объяснил темп наступления ВСУ провалом в тактике Запада

Западные инструкторы обучали ВСУ наступать «в стиле НАТО» — массово задействовать бронеколонны для прорыва обороны, пишет Business Insider. Однако из-за минных полей и траншей «образца 1917 года» наступление захлебнулось

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Медленный темп контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть связан не с ошибками украинских бойцов, а с провалом их подготовки западными инструкторами и выбранной ими плохой тактике, пишет Business Insider (BI).

«Идея о том, что украинские войска смогут повторить тактику западного образца после нескольких недель обучения — и отказаться от десятилетий жесткого нисходящего советского командования и контроля — всегда была натяжкой», — отмечают авторы статьи.

Так, опрошенные украинские военные отметили, что западная подготовка, хотя и неплохая с точки зрения обучения базовым солдатским навыкам, не очень хорошо подходит для военных действий на Украине. В частности, бойцы ВСУ жаловались, что их не обучали борьбе с траншеями, минными полями, колючими проволоками, противотанковыми рвами и «зубами дракона».

Как отмечает Business Insider, в первые дни контрнаступления украинские штурмовые части действовали в стиле НАТО: бронеколонны, оснащенные танками Leopard 2 и бронетранспортерами Bradley должны были быстро прорвать оборону и проникнуть в тыл России. Однако вместо этого они были «зажаты» на минных полях и уничтожены российской артиллерией и ударными вертолетами, напоминают авторы.

«В конечном итоге Украина отказалась от этой западной тактики в пользу сценария Западного фронта 1917 года», — говорится в статье.

Business Insider отмечает, что освоить новые способы ведения войны достаточно сложно и в мирное время, «не говоря уже о разгаре контрнаступления на некоторые из самых грозных укреплений на Земле». По данным издания, российские войска потратили месяцы на укрепление своих позиций, используя «до сих пор эффективный подход советских времен к укреплениям» и адаптируя свою собственную тактику.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. После этого украинский президент Владимир Зеленский неоднократно признавал, что оно идет медленнее, чем хотелось бы. Среди причин власти он называл нехватку оружия, сложности на поле боя и укрепленные линии обороны России.

The Times еще в июле писала, что медленный темп наступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и «линией Суровикина» — обширной сетью траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций.



Президент России Владимир Путин называл контрнаступление ВСУ провальным. По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, Украина за три месяца боевых действий (на 5 сентября) потеряла более чем 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения.