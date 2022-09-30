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В ЛНР сообщили о боях в Красном Лимане

Тяжелые бои идут в городе Красный Лиман, сообщили в ЛНР. Ранее глава Донецкой республики Денис Пушилин назвал это направление самым тяжелым. Он признал, что частично потерян контроль над двумя поселками вокруг Лимана
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В городе Красный Лиман Краматорского района Донецкой народной республики идет тяжелый бой, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев, передает ТАСС.

«В Красном Лимане идет сложный бой, противник бросил все силы и резервы», — написал Киселев. По его словам, авиация и артиллерия «плотно работают по противнику на направлении наступления». Он также сообщил, что в операции по деблокаде города участвуют четыре боевые тактические группы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Красный Лиман находится в полукольце. По его словам, дорога на город Сватово, который находится уже на территории ЛНР, контролируется союзными силами, однако периодически оказывается под обстрелом.

Пушилин также сообщил, что поселки Ямполь и Дробышево, находящиеся слева и справа от Лимана, «в полной мере» не контролируются союзными силами.

«Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок», — написал он.


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Город Красный Лиман, ситуацию вокруг которого Пушилин накануне называл самой сложной, оказался в полукольце, сообщил глава ДНР. Он пояснил, что дорога на город Сватово, который находится уже на территории ЛНР, контролируется союзными силами, однако периодически оказывается под обстрелом.

28 сентября Минобороны России сообщило, что наступление ВСУ на краснолиманском направлении провалилось, украинская сторона потеряла более 70 человек, четыре танка, шесть БМП и три бронеавтомобиля. Власти ДНР и российское военное ведомство заявили о взятии под контроль Красного Лимана в конце мая. В сентябре власти республики не раз сообщали о напряженной обстановке на краснолиманском направлении.

10 сентября глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в Лимане и других населенных пунктах на севере республики сложилась «достаточно тяжелая ситуация». Через день он сообщил, что украинские военные не оставляют попыток перейти к контрнаступлению в районе города, но ситуация остается контролируемой. Краснолиманское направление он называл самым сложным участком фронта.

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