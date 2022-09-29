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Оператор «Турецкого потока» лишился права закупать европейские трубы

В компании пообещали и дальше поставлять газ, рассчитывая на то, что для «Турецкого потока» все же сделают исключение
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Оператор «Турецкого потока» South Stream Transport B.V. сообщил о досрочном отзыве экспортной лицензии на трубы.

«В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах», — говорится в сообщении компании. Повод — запрет поставок товаров и предоставления услуг, в том числе техническая помощь и обслуживание трубопровода в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России.

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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

В South Stream Transport B.V. указывают, что санкции не ограничивают продолжение транспортировки газа, а потому отрасли промышленности и домохозяйства в Турции и европейских странах не пострадают. Помимо этого, в компании подали заявку на возобновление действия экспортной лицензии. Там рассчитывают на то, что участие в обеспечении энергетической безопасности Европы позволит сделать исключение из действующего санкционного регулирования. Оператор отмечает, что поступающий по «Турецкому потоку» газ участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.

ЕС запретил экспорт или предоставление труб (из перечня Annex II) для использования Россией. Источник в «Газпроме» подтвердил РБК, что санкции не касаются экспорта газа.

После повреждения «Северного потока» «Турецкий поток» является одной из двух оставшихся газотранспортных систем, по которым газ попадает в Европу. Проектная мощность трубопровода — 31,5 млрд куб. м газа в год (по 15,75 млрд куб. м на каждую из двух ниток).

Санкции против России, которые ЕС начал вводить после начала военной операции на Украине, предусматривают исключения в виде ранее заключенных контрактов для ряда случаев. Например, до 17 сентября были возможны поставки в Россию определенного оборудования для нефтегазовой промышленности по контрактам, подписанным до 16 марта. В этом списке — трубы, инструменты для бурения, насосы объемные возвратно-поступательные, подъемники жидкостей, проходческие машины, автобуровые, плавучие буровые платформы, плавучие краны.

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В июне Еврокомиссия изменила предоставляемые в рамках санкций исключения при исполнении контрактов с Россией. Из них следует, что рамочные соглашения не могут рассматриваться как действующие контракты, а продление контракта также не может претендовать на то, чтобы считаться исключением в виде действующего контракта.

В июне на фоне сокращения поставок газа в Европу по «Северному потоку-1» прокачка по «Турецкому потоку» была на неделю остановлена из-за профилактики. «Северный поток» был полностью остановлен в сентябре. На двух газопроводах этой системы зафиксировали утечку газа, а шведские и датские сейсмологи сообщили о взрывах в этой зоне. Трубопроводы получили «беспрецедентные разрушения», страны Запада и российская сторона заявляют, что к этому привели диверсии.

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Артем Филипенок Артем Филипенок, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
«Турецкий поток» газ санкции поставки газа
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