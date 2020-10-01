Макрон позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Президенты отметили, что единственным путем решения конфликта в регионе являются переговоры. Россия и Франция готовы сделать совместное заявление в рамках Минской группы ОБСЕ с требованием прекратить бои

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Президент России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабхе, где с 27 сентября возобновились боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Звонок инициировала Франция.

Президенты отметили, что урегулировать вооруженный конфликт можно только политико-дипломатическими методами. Путин и Макрон рассмотрели конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ.

Российский и французский лидеры выразили готовность сделать совместное заявление сопредседателей Минской группы (в ней также состоят США) в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния.

30 сентября Совет Безопасности ООН призвал Ереван и Баку незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. Участники закрытых консультаций в рамках организации осудили применение силы в регионе.