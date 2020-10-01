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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Макрон позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Президенты отметили, что единственным путем решения конфликта в регионе являются переговоры. Россия и Франция готовы сделать совместное заявление в рамках Минской группы ОБСЕ с требованием прекратить бои
Фото:Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабхе, где с 27 сентября возобновились боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Звонок инициировала Франция.

Президенты отметили, что урегулировать вооруженный конфликт можно только политико-дипломатическими методами. Путин и Макрон рассмотрели конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ.

Российский и французский лидеры выразили готовность сделать совместное заявление сопредседателей Минской группы (в ней также состоят США) в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния.

Совбез ООН заявил о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе
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Военнослужащие армянской армии

30 сентября Совет Безопасности ООН призвал Ереван и Баку незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. Участники закрытых консультаций в рамках организации осудили применение силы в регионе.

Вооруженные столкновение в Нагорном Карабахе начались утром 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в нарушении режима прекращении огня, обстрелах гражданских объектах. на протяжении четырех дней стороны применяли против друг друга танки, артиллерию, ракетные комплексы, авиацию. В обеих странах, а также в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 30 сентября
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По состоянию на 30 сентября, как сообщали в НКР, с начала конфликта в боях с армянской стороны погиб 81 человек, 120 раненных военнослужащих находятся на лечении. Азербайджан данные о потерях не публикует. По данным Еревана, Баку потеряло 790 военнослужащих, ранены 1,9 тыс. человек. Потери военной техники исчисляются сотнями единиц.

В Армении заявили, что Турция фактически является одним из участников конфликта. Минобороны страны сообщало, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве страны. В Анкаре эту информацию опровергли. Кроме того, сирийская газета Jesr Press, Reuters и другие информагентства сообщали о воюющих на стороне Баку сирийских наемниках.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единственным условием прекращения боевых действий со стороны Баку станет вывод военнослужащих Армении из Нагорного Карабаха. До этого глава государства сообщил, что пока не видит возможности ведения переговоров с Ереваном.

Территориальные споры между Азербайджаном и Арменией за пограничный Нагорный Карабах продолжаются с конца 80-х годов прошлого века. Регион фактически находится на территории Азербайджана, но основным его населением являются армяне. В 1991 году регион провозгласил независимость, которую не признали другие страны. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть контроль над НКР, после чего стороны договорились о прекращении огня. В июле 2020 года в Нагорном Карабахе снова вспыхнули бои, которые продолжались около недели.

Автор
Михаил Котляр
Владимир Путин Эмманюэль Макрон Нагорный Карабах
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