Совбез ООН заявил о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Об этом заявил председатель Совбеза Абду Абарри по итогам закрытых консультаций, передает Reuters.

«Члены Совета Безопасности поддержали обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», — сказал Абарри.

Он также отметил, что участники закрытых консультаций выразили озабоченность по поводу военных действий в Нагорном Карабахе и «решительно осудили применение силы».

Ранее прекратить бои в зоне Нагорного Карабаха призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сообщил его официальный представитель, Гутерриш планировал провести разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с вооруженным конфликтом.