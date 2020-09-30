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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Совбез ООН заявил о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Об этом заявил председатель Совбеза Абду Абарри по итогам закрытых консультаций, передает Reuters.

«Члены Совета Безопасности поддержали обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», — сказал Абарри.

Он также отметил, что участники закрытых консультаций выразили озабоченность по поводу военных действий в Нагорном Карабахе и «решительно осудили применение силы».

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Ранее прекратить бои в зоне Нагорного Карабаха призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сообщил его официальный представитель, Гутерриш планировал провести разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с вооруженным конфликтом.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. В Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение, а также объявили мобилизацию.

Совбез ООН Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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