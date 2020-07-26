В Британии заявили о важности пересмотра обороны из-за угрозы России

Ранее Британия обвинила Россию в том, что она могла испытывать космическое противоспутниковое оружие. Министр обороны страны заявил, что это ставит под угрозу мирное использование космоса

Бен Уоллес (Фото: John Sibley / Reuters)

Великобритания повысит свои возможности противостояния угрозам, которые исходят в космосе от России и Китая, говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса в газете The Telegraph.

«На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса. <...> Но Россия не одна. Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и оба государства наращивают свой потенциал», — написал Уоллес. Он также призвал Москву избегать дальнейших подобных испытаний и, вместо этого, конструктивно сотрудничать с Британией и другими партнерами.

По его словам, действия обеих стран лишь подчеркивают важность пересмотра политики в области безопасности и обороны, который сейчас проводит Великобритания. Уоллес отметил, что после завершения этого процесса страна будет проводить оборонную политику нового поколения. «Так как традиционная форма конфликтов уходит, а киберпространство и данные становятся полем битвы, мы должны перехитрить наших противников, используя больше технологических преимуществ и постоянно фокусируясь на инновациях», — подчеркнул министр обороны.

Ранее на этой неделе Британия выразила беспокойство по поводу того, что Россия могла испытывать космическое противоспутниковое оружие. Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит сообщил об «объекте с оружейными характеристиками», запущенном Россией, и предупредил, что такие действия угрожают мирному использованию космоса. Свои обвинения выдвинули и США — космическое командование заявило, что у него есть доказательства проведения Россией таких испытаний 15 июля.