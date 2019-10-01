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Фигурант дела о подготовке теракта сообщил о планах Киева убить Савченко
По словам экс-главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана, обвинявшегося в подготовке теракта в Киеве, из Савченко хотели сделать «дважды героя»
Надежда Савченко и Владимир Рубан (Фото: РИА Новости)

Бывший руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан сообщил, что командование одного из украинских спецполков отдавало приказ ликвидировать бывшего депутата Надежду Савченко. Об этом Рубан рассказал в эфире телеканала ZIK.

«Я контактировал со многими офицерами. Мне перезвонили и сказали, что командир одного из спецполков получил команду на ликвидацию Надежды Савченко», — сообщил Рубан. Он уточнил, что принял к сведению эту информацию и передал ее Савченко.

По словам Рубана, Савченко сказала ему, что и к ней поступают подобные сигналы. «А спустя три месяца у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку», — рассказал он.

Рубан заметил, что в отношении него самого также поступала команда о ликвидации. «На меня вышли офицеры и сказали, что было приказано ликвидировать нас при переезде с Савченко. <...> Команда — сделать Савченко дважды героем, ее посмертно и тебя заодно посмертно героем», — передал Рубан слова информаторов. 

Весной 2018 года Рубан был задержан на Украине с целым арсеналом. Позднее ему предъявили обвинения в подготовке убийства высших должностных лиц Украины, в том числе президента Петра Порошенко. В аналогичных преступлениях заподозрили и Надежду Савченко, она также была задержана. Обвиняемые вину не признали, в апреле этого года их выпустили из-под стражи.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Надежда Савченко, Украина
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