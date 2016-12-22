Главу «Офицерского корпуса» обвинили в подготовке убийства Порошенко

​Руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана подозревают в подготовке убийства высших должностных лиц Украины, в том числе президента Петра Порошенко. Об этом стало известно на суде в Киеве

Владимир Рубан (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Задержанного ранее с партией оружия ​руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана заподозрили в подготовке терактов с целью покушения на высших должностных лиц Украины, в том числе на президента страны Петра Порошенко.

Об этом стало известно в ходе заседания Шевченковского райсуда Киева, который избирал для Рубана меру пресечения. «Рубана… подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства», — цитирует «Интерфакс-Украина» текст подозрения, которое объявили Рубану.

​Его подозревают в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов. Как было оглашено в суде, Рубан планировал «с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства».

В итоге суд арестовал Рубана на два месяца без возможности внесения залога.

Рубана задержали накануне на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Майорск, находящемся на линии разграничения. По данным «УНН», Рубан был задержан в 21:15 по местному времени «при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий». Издание ссылается на пост в Facebook волонтера и руководителя благотворительной организации «Фонд «Мир и Ко» Мирослава Гая. По словам Гая, Рубана передали в Службу безопасности Украины.



Владимир Рубан, руководящий украинской организацией «Офицерский корпус», занимается процессом обмена пленных между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Фотографию «арсенала», с которым ехал Рубан, разместил в своем Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.