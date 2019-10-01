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Политика ,  
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Советник Путина стал министром в Евразийской экономической комиссии
Экономист Сергей Глазьев занял пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Сергей Глазьев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Советник президента России Сергей Глазьев утвержден на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы комиссии сообщает ТАСС.

Как поясняет агентство, представитель пресс-службы ЕЭК ответил утвердительно на вопрос о том, состоялось ли ожидаемое назначение Глазьева.

«Подтверждаю, что его назначили на эту должность. Материал по этому поводу в скором времени будет у нас на сайте», — заявили РБК в пресс-службе ЕЭК.

Источник, приближенный к Глазьеву, сообщил РБК, что назначение произошло сегодня. «Его кандидатура была внесена и утверждена», — сообщил собеседник РБК.

Как отмечал накануне саммита в Ереване пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае назначения на пост министра в комиссии ЕАЭС Глазьев не сможет совмещать эту работу с обязанностями советника Путина, сообщал корреспондент РБК.

Сообщения об отставке Глазьева с поста советника президента на сайте Кремля на 19:00 мск не было.

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О том, что Глазьев оставит свой пост в администрации президента России и перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию, стало известно в середине августа. Тогда ТАСС сообщал, что предварительно кандидатуру Глазьева одобрили на августовском саммите в Киргизии главы правительств Евразийского экономического союза, а утвердить его на эту позицию планируют 1 октября.

Глазьев в 2008–2012 годах был заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС (ныне ЕАЭС), он также считается одним из создателей Таможенного союза. В 2012 году Глазьев стал советником президента, ответственным за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции.

На посту министра интеграции и макроэкономики он сменит Татьяну Валовую, которая работала на этой должности с 2012 года. Валовая перейдет на работу в ООН, возглавив офис международной организации в Женеве.

Авторы: Наталья Демченко, Артем Афонский
При участии: Владимир Дергачев
Теги: Сергей Глазьев, ЕЭК, министр
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