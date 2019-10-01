Советник Путина стал министром в Евразийской экономической комиссии

Экономист Сергей Глазьев занял пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Сергей Глазьев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Советник президента России Сергей Глазьев утвержден на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы комиссии сообщает ТАСС.

Как поясняет агентство, представитель пресс-службы ЕЭК ответил утвердительно на вопрос о том, состоялось ли ожидаемое назначение Глазьева.

«Подтверждаю, что его назначили на эту должность. Материал по этому поводу в скором времени будет у нас на сайте», — заявили РБК в пресс-службе ЕЭК.

Источник, приближенный к Глазьеву, сообщил РБК, что назначение произошло сегодня. «Его кандидатура была внесена и утверждена», — сообщил собеседник РБК.

Как отмечал накануне саммита в Ереване пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае назначения на пост министра в комиссии ЕАЭС Глазьев не сможет совмещать эту работу с обязанностями советника Путина, сообщал корреспондент РБК.