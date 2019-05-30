Россиянку назначили главой отделения ООН в Женеве

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,09 +0,12 EUR Бирж. 72,47 +0,15 Brent 67,55 -1,31% USD Нал. 65,60 64,23 EUR Нал. 72,99 71,58 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1135 +0,0002 BTC/USD Бирж. 8 619,50 -62,10 IMOEX 2 659,52 +0,70% RTSI 1 286,52 +0,83% DJIA 25 138,58 +0,05% Nasdaq 7 554,40 +0,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 12:55
Зеленский заявил американскому сенатору о двух войнах Украины Политика, 21:05 Ракета с самым мощным российским спутником стартовала с Байконура Технологии и медиа, 21:02 Вернувшийся в Шереметьево самолет прибыл в Грозный с задержкой на 3 часа Общество, 20:54 Российские волейболистки проиграли четвертый матч подряд в Лиге наций Спорт, 20:52 Путину показали устройство для анализа усталости водителей Технологии и медиа, 20:50 Bloomberg узнал об отказе России продать Ирану комплексы C-400 Политика, 20:47 Капитан «Реала» Серхио Рамос опроверг информацию об уходе из клуба Спорт, 20:29 В конгрессе США предложили разведке создать центр для анализа соцсетей Политика, 20:26 «Роскосмос» заявил об ухудшении отношений с США из-за решения Пентагона Политика, 20:25 Тоннель в Кучино затопило из-за дождя Общество, 20:16 Бывший вице-президент «Спартака» Измайлов вошел в правление ХК «Торпедо» Спорт, 20:13 «Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ Общество, 20:09 Неискренность всегда заметна: 5 правил Аполлона для инстаграм-блогера РБК Стиль и HUAWEI, 20:09 Захарова сравнила заявления США по Ирану с потоком кислотного дождя Политика, 20:05
Политика ,  
0 
Россиянку назначили главой отделения ООН в Женеве
Татьяна Валовая много лет работала в аппарате правительства России, с 2012 года являлась членом коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии
Татьяна Валовая (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве, сообщается на сайте организации.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш объявил о назначении Татьяны Валовой из Российской Федерации генеральным директором офиса Объединенных Наций в Женеве», — говорится в сообщении. Указывается, что она заменит на этом посту датчанина Майкла Мёллера.

Политика
Российского дипломата назначили заместителем Генсека ООН

В сообщении отмечается, что Валовая имеет 35 лет опыта в журналистике, дипломатии и на государственной службе. В настоящий момент она является членом коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии.

С 1999 по 2012 год Валовая работала в аппарате правительства России, занимала должности заместителя директора и директора департамента международного сотрудничества. Валовая является доктором экономических наук, училась на факультете международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.

В 2017 году сотрудника МИДа Владимира Воронкова назначили главой бюро по борьбе с терроризмом ООН, фактически он стал заместителем генсека организации. На своем посту Воронков занимается обеспечением стратегического руководства по борьбе с терроризмом, а также участвует в процессе принятия решений организации. Он также должен гарантировать, что последствия террористической деятельности «находят свое отражение в деятельности ООН».

Автор: Юлия Выродова
Теги: ООН, Женева, Россияне
Материалы по теме
В Косово освободили задержанного вместе с россиянином сотрудника ООН
Общество
Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожден
Общество
Российского дипломата назначили заместителем Генсека ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter