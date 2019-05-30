Россиянку назначили главой отделения ООН в Женеве

Татьяна Валовая много лет работала в аппарате правительства России, с 2012 года являлась членом коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии

Татьяна Валовая (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве, сообщается на сайте организации.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш объявил о назначении Татьяны Валовой из Российской Федерации генеральным директором офиса Объединенных Наций в Женеве», — говорится в сообщении. Указывается, что она заменит на этом посту датчанина Майкла Мёллера.

В сообщении отмечается, что Валовая имеет 35 лет опыта в журналистике, дипломатии и на государственной службе. В настоящий момент она является членом коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии.

С 1999 по 2012 год Валовая работала в аппарате правительства России, занимала должности заместителя директора и директора департамента международного сотрудничества. Валовая является доктором экономических наук, училась на факультете международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.