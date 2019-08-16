Глазьев покинет свой пост в администрации президента

Советник президента станет министром Евразийской экономической комиссии. Его предшественник отправляется работать в ООН

Сергей Глазьев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Советник президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Как сообщает агентство ТАСС, его кандидатуру уже одобрили главы правительств Евразийского экономического союза на саммите в Киргизии 9 августа.

Предполагается, что кандидатура Глазьева будет представлена на заседании Высшего Евразийского экономического совета 1 октября в Ереване. «Утвердят [кандидатуру Глазьева] — значит, придет [на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) ]», — сообщили РБК в пресс-службе ЕЭК.

По словам источника РБК в окружении Глазьева, экономист рассчитывал получить должность в ЕЭК. «Там понятная ему и близкая работа. Тем более что он один из создателей Таможенного союза», — сказал собеседник РБК.

«Не могу сейчас говорить», — заявил РБК Глазьев.

С 2012 года министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК являлась Татьяна Валовая. В конце мая генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш сообщил о том, что она возглавит офис ООН в Женеве, сменив на этом посту датчанина Майкла Меллера.

Глазьев в 2008–2012 годах являлся заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012 году он стал советником президента, ответственным за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции.