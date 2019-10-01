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Политика ,  
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Макрон сообщил о встрече с Сенцовым
Осужденного в России за терроризм режиссера французский президент назвал человеком, который верит в важность свободы

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на сессии ПАСЕ (трансляция ведется на официальном сайте Парламентской ассамблеи), что встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденного в России в 2015 году за подготовку терактов в Крыму. Он вернулся на Украину в начале сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Встреча Макрона и Сенцова произошла в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, которая открывается сегодня.

В ходе разговора Макрон похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу. «[Сенцов] верит, что свобода других людей настолько же важна, что и собственная свобода», — сказал французский лидер уже в ходе выступления перед депутатами ПАСЕ.

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Макрон также указал, что летнее решение Совета Европы восстановить членство российской делегации в ПАСЕ не является «пустым жестом». Он подчеркнул, что диалог с Москвой важен для поддержания целостности Европы. Макрон также выразил надежду, что Россия будет придерживаться правил Совета Европы и содействовать разрешению конфликтов на территории Европы. Именно диалог с Москвой, по словам французского президента, позволил провести обмен между Россией и Украиной.

Макрон особо отметил, что Россия принимала участия в формировании нынешней Европы, а россияне имеют право на отстаивание своих прав в соответствии с принципами европейского гуманизма. «География, история и культура [России] фундаментально ориентирована на Европу», — сказал он.

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Также в ходе выступления Макрон рассказал о беспокойствах в связи с жесткими действиями в отношении протестующих в Москве. «Франция несколько раз высказывалась об этих беспокойствах», — сказал он.

Тему задержаний на несанкционированных акциях в Москве Макрон поднимал на встрече с Владимиром Путиным в середине августа. Российский президент сравнил происходившее в столице с акциями протеста «желтых жилетов» во Франции (там акции протеста были спровоцировано ростом цен на топливо). Макрон в свою очередь заявил, что нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка.

Авторы: Евгений Пудовкин, Артем Филипенок
Теги: Олег Сенцов, Эммануэль Макрон
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