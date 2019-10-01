Макрон сообщил о встрече с Сенцовым

Осужденного в России за терроризм режиссера французский президент назвал человеком, который верит в важность свободы

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на сессии ПАСЕ (трансляция ведется на официальном сайте Парламентской ассамблеи), что встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденного в России в 2015 году за подготовку терактов в Крыму. Он вернулся на Украину в начале сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Встреча Макрона и Сенцова произошла в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, которая открывается сегодня.

В ходе разговора Макрон похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу. «[Сенцов] верит, что свобода других людей настолько же важна, что и собственная свобода», — сказал французский лидер уже в ходе выступления перед депутатами ПАСЕ.

Макрон также указал, что летнее решение Совета Европы восстановить членство российской делегации в ПАСЕ не является «пустым жестом». Он подчеркнул, что диалог с Москвой важен для поддержания целостности Европы. Макрон также выразил надежду, что Россия будет придерживаться правил Совета Европы и содействовать разрешению конфликтов на территории Европы. Именно диалог с Москвой, по словам французского президента, позволил провести обмен между Россией и Украиной.