Обмен Украины и России , 10 сен, 13:20
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Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Режиссер отметил, что планирует жить в Киеве. Сенцов, признанный в России виновным в подготовке теракта, был передан Украине в рамках обмена 7 сентября
Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России и переданный Украине в рамках обмена заключенными, заявил, что приедет в Крым «только на танках». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслирует «Дождь».
«Касаемо Крыма, то вернусь туда только на танках», — сказал он. При этом режиссер добавил, что его слова не нужно воспринимать буквально.
По словам Сенцова, он будет жить в Киеве. «Касаемо личного — да, я буду жить в Киеве, моя дочь уже переехала сюда, моя мама сейчас приехала с моим сыном нас проведать», — отметил он. Сенцов добавил, что он собирается «снимать кино и жить», а вопрос участия политики для него остается открытым.
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