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Военная операция на Украине ,  
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Рядом с Конаковской ГРЭС произошел пожар после атаки дронов

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Военная операция на Украине
Ночью украинские беспилотники атаковали ряд российских регионов. Минобороны сообщило об уничтожении более 150 дронов. Власти Тверской области сообщили, что пожар рядом с ГРЭС локализован

Рядом с Конаковской ГРЭС в Тверской области произошел пожар после атаки украинских беспилотников, пишут агентство «ТИА Новости» и «МК Тверь».

По данным телеграм-канала Mash, дрон атаковал Конаковскую гидроэлектростанцию. Местные жители сообщили, что слышали в районе ГРЭС звук пролетающего БПЛА и несколько хлопков, сообщает телеграм-канал.

«Возгорание рядом с ГРЭС, которое произошло в результате атаки БПЛА, локализовано. Электро-и газоснабжение осуществляется штатно», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Тверской области.

Глава региона Игорь Руденя сообщал о перехвате пяти беспилотников в районе Конаково. Пострадавших нет, сообщил губернатор.

Конаковская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций центральной части России. Станция также является восьмой по мощности тепловой электростанцией страны. Работает с 1965 года.

Электрическая мощность ГРЭС составляет 2520 МВт, тепловая мощность — 120 Гкал/ч. Основным топливом является природный газ. В состав электростанции входят восемь энергоблоков.

Минобороны сообщило о перехвате 158 дронов над регионами России
Политика

Ночью атакам БПЛА подверглись несколько областей России. В Минобороны отчитались об уничтожении 158 беспилотников над российской территорией.

В частности, в Брянской области сбили 27 беспилотников. В Воронежской области уничтожили 28 дронов, в результате возникло возгорание сухой травы. Несколько БПЛА пытались атаковать Москву, беспилотники сбили в Одинцовском, Ленинском округах, Ступино и Подольске.

На Московском НПЗ после падения дрона началось локальное возгорание. Сначала пожару присвоили пятый уровень сложности, позднее его понизили до второго. Кроме того, три дрона пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС.

Попытки атак также зафиксировали в Тверской, Калужской, Липецкой, Тульской, Рязанской и Белгородской областях.

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Теги
Дарья Беспалько, Яна Баширова Яна Баширова
Военная операция на Украине Тверская область новости пожары беспилотники
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