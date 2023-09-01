Мельниченко сравнил санкции Запада с ядерной бомбардировкой Хиросимы

Андрей Мельниченко назвал западные санкции «оружием массового поражения», которое причиняет вред миллионам людей, не имеющим отношения к конфликту на Украине. Миллиардер попал под ограничительные меры Запада в прошлом году

Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бизнесмен, основатель производителя удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко (по версии Forbes — богатейший человек России, состояние его семьи оценивается в $25,2 млрд) сравнил западные санкции, под которые он попал, с ядерной бомбардировкой Хиросимы. Об этом миллиардер сказал в интервью Financial Times.

По словам предпринимателя, ядерный удар США по Японии в августе 1945 года поразил не так много военных целей, исход войны тогда был уже предрешен, а страдания — огромны. «Это точно то же самое», — заявил Мельниченко.

Бизнесмен сказал, что санкции для него были неожиданностью. «Я живу в Швейцарии 14 лет. Я не делаю оружие для войны. Я делаю еду для людей и энергию для электростанций по всему миру. Я не продвигаю войну. Я не занимаюсь политикой. В чем смысл?» — отметил он.

После начала военной операции России на Украине Мельниченко попал под санкции США, Великобритании и Европейского союза. Брюссель пояснял, что включение в санкционный лист было связано в том числе с тем, что бизнесмен участвовал во встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима». Reuters писал, что владельцем компаний стала его жена Александра. Она тоже попала под санкции ЕС. Супруги заявляли о намерении оспорить введение ограничительных мер Запада.

Мельниченко назвал санкции экономическим оружием массового поражения. Предприниматель призвал не прятаться за термином «побочный ущерб».

Корреспондент FT спросил бизнесмена, считает ли он действия России на Украине «преступлением». «На мой взгляд, да», — сказал он. Позднее, говорится в материале, Мельниченко связался с изданием и сказал, что его ответ касался конкретных эпизодов разрушений в ходе конфликта. «Я не на месте [событий], я не эксперт, я не могу описать тот или иной конкретный случай», — сказал он.

Слова Мельниченко, процитированные Financial Times, не являются ответом на вопрос корреспондента про оценку действий России на Украине, сказал РБК представитель бизнесмена. Он говорил о том, что военным преступлением безусловно являются нападения на гражданские объекты, кто бы ни совершал эти действия. Эти слова относились к фотографиям разрушенных городов, показанных ему в тот момент корреспондентом FT, — и именно об этом свидетельствуют его дальнейшие слова «я не там на месте, я не эксперт, я не могу описывать конкретный эпизод», — подчеркивает представитель бизнесмена.

Начало боевых действий на Украине Мельниченко назвал «глобальной ошибкой». «Люди, которые пытались остановить это, не выполнили свою работу», — считает бизнесмен.

По мнению миллиардера, Запад позволил ситуации выйти из-под контроля, когда решил, что Россия представляет собой «ржавую бензоколонку».

Мельниченко считает, что ответственность за конфликт также несет президент Украины Владимир Зеленский, который «поставил целью избирательной кампании избежать войны, но своим крайним непрофессионализмом спровоцировал на нее своего сильного, агрессивного соседа». «Значит, он плохо выполнил свою работу и не смог добиться того, что ему было нужно, — избежать войны», — заявил миллиардер.

Он подчеркнул, что «ответственность коллективная» и вина лежит на мировых лидерах. «Пытаться выяснить, кто виновен, а кто невиновен, очень опасно», — считает Мельниченко. Бизнесмен выразил мнение, что конфликт будет иметь долгосрочные последствия далеко за пределами Украины, отметив, что нигде не видит тенденции к деэскалации.

«Смутное время», считает бизнесмен, не ограничится Россией. «В культурологии есть понятие времени карнавалов и времени оргий. Карнавалы — это когда все надевают маски и играют по правилам. Оргии — это когда все сходят с ума. Мы живем во времена оргий. И очень похоже, что это не закончится хорошо», — заявил Мельниченко.

Западные санкции из-за военной операции России на Украине коснулись целого ряда крупных российских предпринимателей и топ-менеджеров, их активы оказались заморожены в США и Европе. В Кремле ограничительные меры против бизнесменов называли «бандитизмом», а идею изъятия активов в пользу Украины — «воровством».

В ЕС настаивали, что под санкции против России не подпадает продовольствие, однако, как заявлял Мельниченко, в результате действий Евросоюза оказались перекрыты поставки российских удобрений на мировые рынки и это может привести к голоду «для сотен миллионов людей».