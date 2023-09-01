branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
Путин поздравил российских и киргизских школьников с Днем знаний Политика, 15:47
Инвесторы начали вкладываться в уран на фоне конфликта в Нигере Бизнес, 15:46
Украина пожаловалась в МОК на бездействие FIE после скандала с Харлан Спорт, 15:45
Подъемная сила: как в России готовят специалистов по беспилотникам Тренды, 15:42
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 15:38
Буданов поспорил с Зеленским о переносе военных действий в Россию Политика, 15:35
Точно в цель: как технологии изменили инструменты таргетирования рекламы Тренды, 15:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как изменились корпоративные университеты за 10 лет и что будет дальше Pro, 15:30
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 15:21
Путин и Жапаров дали старт возведению трех русскоязычных школ в Киргизии Политика, 15:20
Как прошел Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо» Новая экономика, 15:20
Бывший глава Международной федерации хоккея получил должность в КХЛ Спорт, 15:17
Минобороны отчиталось о пяти групповых ударах на Украине Политика, 15:12
ЦБ не ведет переговоров с Западом об обмене заблокированными активами Инвестиции, 15:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о пяти групповых ударах на Украине

Минобороны отчиталось с пяти ударах по объектам ВСУ с 25 августа по 1 сентября
Сюжет
Военная операция на Украине
С 25 августа по 1 сентября под удары попали пункты управления ВСУ, центры радио и радиотехнической разведки, объекты портовой инфраструктуры, а также аэродромы, заявило ведомство
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российские военные с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов по пунктам управления ВСУ, центрам радио и радиотехнической разведки, а также объектам портовой инфраструктуры, заявили в Минобороны.

Также были атакованы места хранения боеприпасов, западные образцы вооружений и аэродромы.

«В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства», — говорится в сообщении.

В прошлый раз военное ведомство отчитывалось о групповом ударе 30 августа. Тогда российские военные ночью поразили пункты управления и разведки украинских войск, сообщало министерство. В ночь на среду по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, взрывы звучали в Киеве, Одессе и других городах. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, обломки упали в Дарницком и Шевченковком районах города, там возникли пожары. До этого, 28 августа, флотом был нанесен удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. «Цель удара достигнута. Объект поражен», — рапортовало Минобороны.

Кроме того, ведомство сообщило, что в течение последней недели наиболее напряженная обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. Так, на запорожском направлении украинские военные предприняли 44 попытки атак на позиции российских войск, они были отражены, утверждает ведомство. На южнодонецком направлении наиболее ожесточенные бои шли южнее населенного пункта Старомайорское в ДНР, все атаки также были отбиты.

Кроме того, по заявлению Минобороны, попытки украинских войск прорвать российскую оборону у населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка на донецком направлении провалились.

Читайте на РБК Pro
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Как повысить продуктивность в условиях кризиса — практические советы
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны заявило о перехвате дронов в Брянской области и ракеты в Крыму
Политика
Минобороны заявило об уничтожении украинского катера близ острова Змеиный
Политика
Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун»
Политика