Минобороны отчиталось о пяти групповых ударах на Украине

Минобороны отчиталось с пяти ударах по объектам ВСУ с 25 августа по 1 сентября

С 25 августа по 1 сентября под удары попали пункты управления ВСУ, центры радио и радиотехнической разведки, объекты портовой инфраструктуры, а также аэродромы, заявило ведомство

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российские военные с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов по пунктам управления ВСУ, центрам радио и радиотехнической разведки, а также объектам портовой инфраструктуры, заявили в Минобороны.

Также были атакованы места хранения боеприпасов, западные образцы вооружений и аэродромы.

«В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства», — говорится в сообщении.

В прошлый раз военное ведомство отчитывалось о групповом ударе 30 августа. Тогда российские военные ночью поразили пункты управления и разведки украинских войск, сообщало министерство. В ночь на среду по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, взрывы звучали в Киеве, Одессе и других городах. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, обломки упали в Дарницком и Шевченковком районах города, там возникли пожары. До этого, 28 августа, флотом был нанесен удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. «Цель удара достигнута. Объект поражен», — рапортовало Минобороны.

Кроме того, ведомство сообщило, что в течение последней недели наиболее напряженная обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. Так, на запорожском направлении украинские военные предприняли 44 попытки атак на позиции российских войск, они были отражены, утверждает ведомство. На южнодонецком направлении наиболее ожесточенные бои шли южнее населенного пункта Старомайорское в ДНР, все атаки также были отбиты.

Кроме того, по заявлению Минобороны, попытки украинских войск прорвать российскую оборону у населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка на донецком направлении провалились.