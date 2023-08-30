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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве, Одессе и Черкасской области прозвучали взрывы

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Военная операция на Украине
По всей территории Украины этой ночью объявляли тревогу, взрывы звучали в Киеве, Одессе и других городах. Минобороны России исключало атаки на невоенные цели в ходе спецоперации
Фото: Александр Рекун / Global Look Press
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

На окраинах Киева и в самом городе работала ПВО, сообщили в городской военной администрации. О работе ПВО также заявил глава Одесской области Олег Кипер. Позднее про работу ПВО сообщили и власти Киевской области.

О взрывах в Киеве написали ТСН и «Политика». О звуке взрыва в Одессе сообщили «РБК Украина» и «Суспiльне». Позднее «Суспiльне» сообщило о еще одном взрыве в Одессе. Это же издание, а также «Политика» писали о взрывах в Черкасской области. Глава региона Игорь Табурец сообщил, что там сработала ПВО.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обломки (чего, не уточнялось) упали в Дарницком и Шевченковком районах города, там зафиксированы возгорания.

Ранее этой ночью «РБК Украина» сообщал о взрывах в Кривом Роге (Днепропетровская область).

По данным на 5:00, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Минобороны России заявляло, что наносит удары только по военным целям. Например, ведомство сообщало ранее, что наносило удары «по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса». Именно такие катера в июле этого года атаковали Крымский мост.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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