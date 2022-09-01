В ЕК сообщили, кто отвечает за изъятую у россиян на границе валюту

На сайте ЕК поясняется, что под личным пользованием валютой не подразумевается использование ее в коммерческих целях. Это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с деньгами

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Еврокомиссии (ЕК) оставили за национальными властями право решать, как распорядиться изъятой у россиян на границе валютой. Об этом заявил РБК представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам, отвечая на вопрос, как власти стран Евросоюза поступят с изъятыми евро.

«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — сказали в ЕК.

Согласно ст. 5i регламента Совета ЕС, запрещается продавать, поставлять, переводить или вывозить банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России. Исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, или членами их семей, сопровождающих их, а также дипломатами (денег должно быть столько, чтобы покрыть потребности во время поездки).

В ответах на вопросы на сайте ЕК поясняется, что личное использование валют должно исключать коммерческий интерес. Это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами, а также сотрудников таких компаний, возвращающихся на родину со своими сбережениями.

Помимо того, граждане не могут воспользоваться исключением для передачи наличной валюты знакомым, друзьям или родителям, поскольку оно распространяется только на тех, кто совершает поездку.

В конце августа «Фонтанка» писала, что финские таможенники изъяли у жителя Санкт-Петербурга €1390 наличными на границе. По словам мужчины, после прохождения паспортного контроля в пункте пропуска Ваалимаа — Торфяновка сотрудники поинтересовались, сколько у него при себе наличных, а затем изъяли купюры в евро, сославшись на санкции Евросоюза. Как сообщало издание, об аналогичных случаях рассказывают пользователи чата «На границе» в Telegram, где публикуются отчеты о пересечении финской границы.

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В департаменте таможенного контроля Финляндии пояснили РБК, что запрет на провоз наличных евро через границу связан с санкциями Евросоюза, сославшись на ст. 5i. При этом там уточнили, что исключение не распространяется на граждан, возвращающихся из Финляндии в Россию: они «не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро».

«Фонтанка», в свою очередь, приводила выдержку из таможенных правил Финляндии, где говорится, что «вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен», однако в виде исключения разрешается иметь при себе деньги для личного пользования (под ним подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или покупок). При этом таковым не считается вывоз денег в Россию для родственников и друзей, а также вывоз «неиспользованных денежных средств физического лица, возвращающегося домой в Россию».

Позднее финская таможня посоветовала россиянам не пытаться спрятать евро на границе, в противном случае это могут расценить как контрабанду. По данным ведомства, европейскую валюту изымают у туристов из России почти каждый день.