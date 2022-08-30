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Война санкций ,  
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«Фонтанка» сообщила о случаях изъятия евро у россиян на финской границе

У петербуржца изъяли €1390 наличными на границе, когда он возвращался из Финляндии в Россию на машине. Финские таможенники сослались на санкции ЕС, пояснив, что деньги можно забрать позже при повторном въезде в страну
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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Сотрудники финской таможни на прошлой неделе изъяли у жителя Санкт-Петербурга по имени Юрий €1390 наличными на границе, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на россиянина. Как передает издание, об аналогичных случаях рассказывают пользователи чата «На границе» в Telegram, где публикуются отчеты о пересечении финской границы.

Инцидент произошел, когда россиянин возвращался домой на автомобиле через пункт Ваалимааа — Торфяновка. Со слов Юрия, когда он прошел паспортный контроль, таможенники поинтересовались, сколько денег наличными он везет, а затем изъяли купюры в евро, сославшись на санкции Евросоюза.

Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать евро в Россию
Финансы
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Сотрудники показали Юрию выдержку из Таможенных правил Финляндии, где говорится, что «вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен» за исключением личного пользования, под которым подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок. «Фонтанка» опубликовала фото памятки, согласно которой личным пользованием не считается вывоз денег в Россию для родственников и друзей, а также вывоз «неиспользованных денежных средств физического лица, возвращающегося домой в Россию». У запрета нет нижнего предела, «санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», говорится в документе.

Юрию предложили ибо передать изъятые деньги на границе кому-то, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и позже забрать их при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен. Он выбрал второй вариант, таможенники составили подробный акт с указанием номинала купюр и общей суммы.

При этом пользователи чата «На границе» отмечают, что обычно финские таможенники не интересуются перевозимой суммой, а если об этом заходит речь, в большинстве случаев их устраивает ответ «€300», пишет «Фонтанка».

Финские магазины ограничат продажу санкционных товаров туристам из России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

2 марта Евросоюз в рамках санкций, введенных в ответ на начало боевых действий на Украине, запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Запрет касается всех российских физических и юридических лиц, организаций или органов, включая правительство и Центральный банк, или «для использования в России». Он не распространяется на случаи, если банкноты нужны для личного пользования, а также на официальные цели диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом. При этом в документе Евросоюза не указывался лимит на сумму для ввоза частными лицами для персональных нужд.

Вскоре после этого литовская таможня ввела лимит на вывоз наличных денег в Россию и Белоруссию. До €60 можно провозить через границу «для личного использования». В иных валютах суммы наличных для перевозки не ограничены.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия таможня санкции наличные Евро Валюта
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