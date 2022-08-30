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Финская таможня объяснила, почему отняла евро у россиян

Фото: Panu Pohjola / Lehtikuva / Reuters
Фото: Panu Pohjola / Lehtikuva / Reuters

Финские таможенники объяснила причину запрета россиянам провозить наличные евро через границу. Департамент таможенного контроля Финляндии пояснил РБК, что запрет вызван санкциями Евросоюза. В ведомстве сослались на статью 5i регламента Совета ЕС.

«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — процитировали положение статьи в таможенном ведомстве.

Исключение, оговоренные в статье, касаются тех ЕС граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также «дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом».

Финские таможенники уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию. «Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро», — говорится в ответе департамента.

Материал дополняется

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