Финская таможня объяснила, почему отняла евро у россиян
Финские таможенники объяснила причину запрета россиянам провозить наличные евро через границу. Департамент таможенного контроля Финляндии пояснил РБК, что запрет вызван санкциями Евросоюза. В ведомстве сослались на статью 5i регламента Совета ЕС.
«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — процитировали положение статьи в таможенном ведомстве.
Исключение, оговоренные в статье, касаются тех ЕС граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также «дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом».
Финские таможенники уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию. «Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро», — говорится в ответе департамента.
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