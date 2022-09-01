Финская таможня посоветовала россиянам не прятать евро на границе

Попытка спрятать наличные евро при возвращении в Россию будет расцениваться как контрабанда, предупредили в финской таможне. По данным ведомства, европейскую валюту конфискуют у россиян почти каждый день

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Если россияне при пересечении финско-российской границы попытаются спрятать имеющиеся у них наличные евро, сотрудники таможни могут расценить это как контрабанду. Об этом изданию Yle заявил главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен.

«Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили», — пояснил он.

Со слов Кескинена, сейчас финские таможенники почти каждый день конфискуют евро у российских туристов, возвращающихся домой, это делается на основании санкций ЕС, введенных из-за начала боевых действий на Украине. У ведомства нет точной статистики по изъятым суммам, отметил инспектор.

О том, что у россиян, возвращающихся из Финляндии, стали изымать евро, 29 августа сообщила «Фонтанка». Издание привело памятку, согласно которой можно вывозить только деньги для личного пользования (им не считается вывоз денег в Россию для родственников и друзей, а также вывоз «неиспользованных денежных средств физического лица, возвращающегося домой в Россию»). Газета также сослалась на петербуржца Юрия, у которого конфисковали €1390. Мужчина рассказал, что ему предложили оставить деньги на хранение на пограничном пункте. Однако Кескинен заявил Yle, что такой возможности нет: «Конечно, не собираемся хранить тут деньги, чтобы через несколько недель кто-то пришел их забирать».

2 марта Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Запрет касается всех российских физических и юридических лиц, организаций или органов, включая правительство и Центральный банк.

Согласно регламенту Совета ЕС, исключения касаются тех граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также «дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом». На частных лиц, которые возвращаются из Финляндии в Россию, они не распространяются.