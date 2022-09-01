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Гросси допустил, что МАГАТЭ оставит экспертов на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассмотрит возможность постоянного присутствия экспертов агентства на Запорожской АЭС. Он рассказал, что миссия уже увидела «ключевые моменты», которые хотела увидеть
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии рассмотрит возможность постоянного присутствия своих представителей на Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после осмотра станции.

«Я рассмотрю возможность установления постоянного присутствия МАГАТЭ на АЭС. С нашей точки зрения, это необходимо для стабилизации положения и получения регулярных, надежных, беспристрастных и нейтральных данных. Очень важно, чтобы мир знал, что здесь происходит», — сказал он (цитата по ТАСС).

Также он рассказал, что за несколько часов на станции миссии удалось собрать много важной информации и получить объяснения по интересовавшим ее вопросам. Гросси и ранее говорил, что агентство надеется создать на станции постоянную миссию.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что делегация МАГАТЭ планирует остаться на АЭС до 3 сентября. Он также пообещал показать делегации не только территорию АЭС, но и последствия ударов по жилым районам Энергодара.

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Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Визит делегации МАГАТЭ связан с сообщениями о продолжающихся ударах по АЭС. Российское Минобороны утверждает, что украинская сторона обстреливает станцию с середины июля. Москва отвергает обвинения Киева в размещении на АЭС тяжелого вооружения.

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Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на станцию около 14:00 1 сентября. Двумя днями ранее представители агентства встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

У миссии возникли проблемы при прохождении блокпоста на подконтрольной Украине территории, Гросси лично улаживал вопрос с украинскими военными. Балицкий уточнял, что часть колонны смогла проехать в нейтральную зону, а часть задержали на блокпосту. Однако в итоге всех сотрудников агентства пропустили.

За последние два дня военно-гражданская администрация Запорожской области неоднократно сообщала об атаках на АЭС, а также о задержании группы диверсантов, которая якобы готовила на станции теракт. Утром 1 сентября Минобороны сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС, а также о новых обстрелах. В ведомстве назвали это провокацией, направленной на срыв визита делегации МАГАТЭ.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
МАГАТЭ Запорожская АЭС
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