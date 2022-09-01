Путин пожелал Токаеву успехов после объявления о реформах и выборах

Как отметили в Кремле, президенты выразили настрой на развитие и углубление двусторонних отношений. Токаев в послании объявил досрочные президентские выборы, амнистию участникам протестов и экономические реформы

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Никита Орлов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым после его послания казахстанскому народу, в котором он объявил о реформах, сообщает Кремль.

«Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач», — говорится в сообщении.

Президенты выразили обоюдный настрой на развитие и углубление двусторонних отношений.

1 сентября Токаев предложил провести в Казахстане ряд реформ, а также объявил досрочные выборы главы государства этой осенью. Он выдвинул предложение сделать президентский срок семилетним (сейчас он составляет 5 лет, не более двух сроков подряд), но без возможности переизбрания. Токаев, возглавляющий Казахстан с 2019 года, отметил, что готов «сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы».

Кроме того, глава государства предложил амнистировать участников январских протестов, за исключением их организаторов и тех, кто проходит по уголовным делам о госизмене и попытке насильственного свержения власти. Из экономических мер он выступил за новый налоговый кодекс, увеличение минимальной зарплаты и ставки пенсии, постепенный отказ от вмешательства государства в ценообразования.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя послание Токаева, заявил, что Россия видит Казахстан и будущее своего партнерства с ним «только как самое блестящее».

В последний раз Путин и Токаев встречались в Сочи 19 августа. На этой встрече российский президент заявил, что оборонные ведомства двух стран ведут подготовку совместных учений в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).