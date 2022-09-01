Песков после слов Токаева о реформах выразил надежду на блестящее будущее

Казахстан — большой партнер России, и в Москве хотят, чтобы он был процветающей и крепко стоящей на ногах страной, пояснил Песков. Токаев объявил о проведении в стране досрочных выборов и анонсировал реформы

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия видит будущее своего партнерства с Казахстаном и самой страны «только как самое блестящее». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя послание президента Казахстана, в котором он объявил о реформах, передает корреспондент РБК.

«Мы хотим, чтоб Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной», — заявил Песков. Он назвал страну большим партнером России.

«Трудно переоценить значение нашего двухстороннего диалога, союзничества и партнерства. Надеемся, что по всем направлениям это сотрудничество будет дальше развиваться», — сказал Песков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября объявил о реформах в стране и досрочных президентских выборах, они пройдут этой осенью. В следующем году состоятся выборы в мажилис (нижнюю палату парламента).

Токаев также предложил ограничить президентский мандат одним сроком в семь лет, без возможности повторного избрания. Для участников январских протестов он объявил амнистию, если речь не идет об организаторах беспорядков или фигурантах дел о госизмене и насильственной смене власти.

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Кроме того, Токаев анонсировал ряд экономических реформ, предполагающих разработку нового Налогового кодекса, увеличений минимальной ставки пенсии и минимальной зарплаты, отказ от вмешательства государства в ценообразование.

В начале июня в Казахстане прошел референдум по изменению Конституции. По его итогам в основной закон были введены ограничения для президента — один человек не может быть избран главой государства более двух раз подряд, а на время руководства страной он должен выйти из партии.

