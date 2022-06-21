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Политика ,  
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Токаев назвал близкими свои отношения с Путиным

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (слева направо)
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / AP)

Россия является надежным союзником Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на экономическом форуме в Катаре.

«Да, Путин по-прежнему является надежным союзником, и, как глава государства, я рад сообщить, что у меня близкие отношения с Путиным», — ответил Токаев на вопрос о своем отношении к российскому президенту «в связи с текущими событиями».

Кроме того, Токаев заявил, что Путин в личной беседе никак не отреагировал на его слова о том, что Казахстан не собирается признавать ЛНР и ДНР.

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Токаев посетил Петербургский международный экономический форум 17 июня. На форуме он заявил, что Казахстан против признания ЛНР и ДНР, а также других «квазигосударственных территорий». «Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос», — сказал президент Казахстана.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, спустя три дня президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями глава государства назвал защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» Украины.

Теги
Касым-Жомарт Токаев Казахстан Катар Владимир Путин

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