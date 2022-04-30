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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о вкладе спецоперации в освобождение мира от «гнета» Запада

Лавров: спецоперация на Украине вносит вклад в освобождение мира от «гнета» Запада
Глава МИД России Лавров заявил о «настойчивом стремлении» США и союзников, «возомнивших себя «вершителями судеб человечества», навязать другим странам американоцентричную модель мироустройства
Фото: Щербак Александр / Александр Щербак/ТАСС
Фото: Щербак Александр / Александр Щербак/ТАСС

Военная операция России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от «неоколониального влияния» Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Xinhua.

По его словам, влияние Запада на мир «замешано на расизме и комплексе исключительности». Он отметил, что те государства, которые проводят самостоятельный курс во внутренней и внешней политике, западные страны пытаются «подавлять самыми грубыми методами».

«Дошло до того, что западное меньшинство пытается подменить сформированную по итогам Второй мировой войны моноцентричную архитектуру и международное право собственным «порядком, основанным на правилах». Эти правила Вашингтон и его союзники пишут сами, а затем навязывают международному сообществу», — сказал глава МИД России.

В качестве примеров Лавров привел попытку США продвигать индо-тихоокеанскую стратегию с антикитайской направленностью, попытку диктовать, как жить Латинской Америке, попытку оказывать давление на Белоруссию. Глава МИД России также напомнил об агрессии НАТО против Югославии, о нападении на Ирак, Ливию, о попытке разрушить Сирию.

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Политика
Сергей Лавров

Однако, по словам министра, «потуги Запада» обречены, поскольку сегодня мир имеет несколько центров принятия решений — так, страны Азии, Африки, Латинской Америки динамично развиваются.

«Чем раньше на Западе смирятся с новыми геополитическими реалиями, тем будет лучше для него самого и для всего международного сообщества», — заключил он.

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Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США «продолжают подливать масла в огонь» и предоставлять деньги и оружие Украине, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине для ослабления России.

«Что касается того, приносят США мир или войну, безопасность или хаос, полагаю, что мир знает ответ на эти вопросы», — заключил он.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что ее целями являются демилитаризация и денацификация страны.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Сергей Лавров Военная операция на Украине Запад
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