Лавров заявил о вкладе спецоперации в освобождение мира от «гнета» Запада
Военная операция России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от «неоколониального влияния» Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Xinhua.
По его словам, влияние Запада на мир «замешано на расизме и комплексе исключительности». Он отметил, что те государства, которые проводят самостоятельный курс во внутренней и внешней политике, западные страны пытаются «подавлять самыми грубыми методами».
«Дошло до того, что западное меньшинство пытается подменить сформированную по итогам Второй мировой войны моноцентричную архитектуру и международное право собственным «порядком, основанным на правилах». Эти правила Вашингтон и его союзники пишут сами, а затем навязывают международному сообществу», — сказал глава МИД России.
В качестве примеров Лавров привел попытку США продвигать индо-тихоокеанскую стратегию с антикитайской направленностью, попытку диктовать, как жить Латинской Америке, попытку оказывать давление на Белоруссию. Глава МИД России также напомнил об агрессии НАТО против Югославии, о нападении на Ирак, Ливию, о попытке разрушить Сирию.
Однако, по словам министра, «потуги Запада» обречены, поскольку сегодня мир имеет несколько центров принятия решений — так, страны Азии, Африки, Латинской Америки динамично развиваются.
«Чем раньше на Западе смирятся с новыми геополитическими реалиями, тем будет лучше для него самого и для всего международного сообщества», — заключил он.
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США «продолжают подливать масла в огонь» и предоставлять деньги и оружие Украине, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине для ослабления России.
«Что касается того, приносят США мир или войну, безопасность или хаос, полагаю, что мир знает ответ на эти вопросы», — заключил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что ее целями являются демилитаризация и денацификация страны.