Финляндия сократила число туристических виз для россиян

Дипломатические представительства Финляндии в России будут рассматривать в день только 100 заявлений на туристические визы со всей России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

С 1 сентября Финляндия ввела квоты на число туристических виз, которые выдает россиянам, сократив общее число разрешений на въезд в страну с 1 тыс. виз в день до 500. Такое решение правительство страны приняло 16 августа.

Из этих общего числа в 500 виз в день только 100 будут предназначены для туристов. Оставшиеся 400 — для тех, кто обращается за визой по другим причинам: для работы, учебы, по семейным обстоятельствам и др.

У Финляндии в России есть посольство в Москве, генеральное консульство в Санкт-Петербурге и его отделения в Петрозаводске и Мурманске. Кроме того, заявления на визы принимают в 22 визовых центрах Финляндии.

В 2019 году, до пандемии, Финляндия лидировала по количеству выданных за прошлый год в России виз среди стран Шенгена, сообщал финский МИД. Всего за этот год представительства Финляндии в России выдали 790 тыс. шенгенских виз, что на 18% больше, чем в 2018 году. При этом 83% всех выданных виз были оформлены в Санкт-Петербурге, их количество выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом.

Вопрос о возможности запрета или ограничения выдачи виз россиянам в Евросоюзе начали обсуждать после того, как Россия с середины июля открыла сухопутные границы. При этом у России нет авиасообщения с Евросоюзом: небо для российских самолетов он закрыл еще в конце февраля в качестве ответа на спецоперацию на Украине. Из-за этого россияне стали использовать Финляндию как перевалочный пункт, чтобы попасть в другие страны шенгенского соглашения, говорил глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер. Всего с начала года граждане России подали почти 60 тыс. заявлений на получение шенгенской визы в Финляндии, что больше, чем за весь прошлый год, отметил советник по культурным вопросам посольства Финляндии в Москве Юсси Палмен.

Граждане Финляндии поддерживают прекращение выдачи туристических виз россиянам, следует из опроса Yle, который финская вещательная корпорация провела в начале августа. На вопрос, должна ли Финляндия прекратить выдачу разрешений на въезд гражданам России, положительно ответили 58% опрошенных. Четверть — 24% — проголосовали за то, чтобы продолжить выдавать визы россиянам, а 18% затруднились ответить.

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Помимо Финляндии, различные ограничения на выдачу шенгенских виз уже ввели и другие страны ЕС. Так, Эстония с 18 августа перестала пускать в страну россиян с визами, которые она сама выдала ранее (но продолжает пускать россиян с шенгеном, полученным в других странах). Польша, Латвия и Литва также сообщили, что планируют ввести ограничения для россиян. 31 августа Латвия, Литва, Эстония и Польша сообщили, что рассмотрят возможные меры для сокращения числа въезжающих в эти страны россиян и белорусов, в том числе запрет на выдачу виз и на пересечение границ для тех, у кого уже есть визы других стран ЕС.