В Минске задержали корреспондента RT
Корреспондента RT Константина Придыбайло задержали в Минске. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Меня задержали», — написал журналист.
Телеканал «Белсат» сообщил о задержании своего оператора Виталия Дубика.
В 19:42 мск в Telegram-канале RT появился пост о том, что Придыбайло отпустили.
Вечером 10 августа в Минске снова начались задержания участников массовых протестов против итогов президентских выборов. Издание опубликовало фотографии, на которых видно, как сотрудники ОМОН уводят нескольких человек под руки. «Наша Нива» сообщала о задержании одного человека.