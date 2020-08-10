В Минске задержали корреспондента RT

Белорусское издание Tut.by передает, что на Заславской улице в Минске правоохранители задерживают людей, которые проходят мимо или проезжают на велосипедах. По данным издания, при задержаниях силовики используют дубинки. Telegram-канал Nexta показал видео с задержанием на Заславской. На кадрах несколько людей в черном тащат мужчину по траве, а затем надевают на него наручники. По данным Nexta, речь идет о случайном прохожем.

Накануне в стране завершились президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. Вечером 9 августа в республике начались акции протеста против итогов голосования, в ходе которых, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек.

Среди задержанных оказались также российские журналисты. В частности, в Минске задержали бывшего корреспондента РБК, журналиста Meduza Максима Солопова, корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Также был задержан российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Как говорил РБК Придыбайло, Пегов находится в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске.