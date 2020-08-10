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В Минске задержали корреспондента RT

Константин Придыбайло
Константин Придыбайло (Фото: k_pridybaylo / VK)

Корреспондента RT Константина Придыбайло задержали в Минске. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Меня задержали», — написал журналист.

Телеканал «Белсат» сообщил о задержании своего оператора Виталия Дубика.

В 19:42 мск в Telegram-канале RT появился пост о том, что Придыбайло отпустили.

Вечером 10 августа в Минске снова начались задержания участников массовых протестов против итогов президентских выборов. Издание опубликовало фотографии, на которых видно, как сотрудники ОМОН уводят нескольких человек под руки. «Наша Нива» сообщала о задержании одного человека.

Белорусское издание Tut.by передает, что на Заславской улице в Минске правоохранители задерживают людей, которые проходят мимо или проезжают на велосипедах. По данным издания, при задержаниях силовики используют дубинки. Telegram-канал Nexta показал видео с задержанием на Заславской. На кадрах несколько людей в черном тащат мужчину по траве, а затем надевают на него наручники. По данным Nexta, речь идет о случайном прохожем.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Накануне в стране завершились президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. Вечером 9 августа в республике начались акции протеста против итогов голосования, в ходе которых, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек.

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Среди задержанных оказались также российские журналисты. В частности, в Минске задержали бывшего корреспондента РБК, журналиста Meduza Максима Солопова, корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Также был задержан российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Как говорил РБК Придыбайло, Пегов находится в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске.

Теги: Белоруссия, задержание журналистов, Телеканал RT
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