Профессор Гусейнов ушел из ВШЭ

В самом университете сообщили, что преподаватель не ведет в нем занятий с начала нового учебного года

Гасан Гусейнов (Фото: openuni.io)

Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов с 1 сентября больше в ней не работает. Эту информацию РБК подтвердил источник в ВШЭ.

Об уходе Гусейнова в своем Telegram канале «Восточный ориенталист» сообщил востоковед Игорь Дмитриев. Он опубликовал скрин с телефона, где, по словам Дмитриева, была переписка профессора с одной из студенток. Последняя задала вопрос о курсе «риторика», который вел Гусейнов. Тот ответил, что такого курса не будет: «Я больше не работаю в Вышке».

Осенью прошлого года Гусейнов оказался в центре скандала, после того как на своей странице в Facebook пожаловался на отсутствие на прилавках московских магазинов периодики на языках народов, живущих в России, кроме как «на убогом клоачном русском языке».

Позже Гусейнов объяснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как его используют СМИ, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов.

Тем не менее высказывание профессора вызвало широкий резонанс. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов посчитал, что нынешнее состояние русского языка не заслуживает таких выражений, и посоветовал Гусейнову «помнить о чувстве такта и репутации своих коллег при выходе в публичное пространство».

Спустя несколько дней президент Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для обязательного использования в СМИ, госструктурах и школах. В этом году понятие русского как языка государствообразующего народа было включено в Конституцию.

В июле этого года ВШЭ вновь пришлось объясняться за высказывание Гусейнова в социальных сетях. Профессор оставил комментарий под сообщением в Facebook журналистки Анны Наринской. В самом посте речь шла о высказывании американской писательницы Сьюзен Зонтаг, которая назвала захват заложников на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». Гусейнов в комментарии написал, что Зонтаг сказала все правильно. ВШЭ выступила с заявлением, что считает «неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов».

В начале августа появилась информация, что ВШЭ приняла решение не продлевать контракты с несколькими преподавателями, которые открыто говорили о своих оппозиционных настроениях. Речь, в частности, шла о Дмитрии Турко, задержанном летом прошлого года за участие в несанкционированном митинге.

В начале августа стало известно об увольнении из Вышки преподавателя Школы философии Виктора Горбатова и кандидата социологических наук, доцента факультета социологии ВШЭ в Петербурге Эллы Панеях. «Я не прошла по формальным основаниям. Есть оценка публикационной активности. Одна из моих публикаций в прошлом году оценивалась высоко, а в этом году критерии оценки изменились», — заявила РБК Панеях.