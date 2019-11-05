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Путин поручил ввести единые нормы русского языка для СМИ и госструктур

Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для обязательного использования в СМИ, госструктурах и школах. Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку в Кремле.

Параллельно президент поручил правительству внести корректуру в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и в закон «О языках народов Российской Федерации».

Таким образом Путин подчеркнул цель — «сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире».

При этом президент подчеркнул, что совершенствование языковых норм и правового поля не должно означать «революционные» изменения и вульгарные упрощения правил русского языка.

В конце октября профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов назвал русский язык «убогим» и «клоачным», имея в виду то, как люди, СМИ, юристы и политики пользуются родным языком.

Высказывание Гусейнова вызвало резонанс среди коллег и СМИ. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов посчитал, что нынешнее состояние русского языка не заслуживает таких выражений, а преподаватель должен помнить о чувстве такта и репутации своих коллег при выходе в публичное пространство.

Теги: русский язык, Владимир Путин, СМИ
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