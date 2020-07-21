ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке. Об этом сообщил РБК директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.

«Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов», — отметили в ВШЭ.

Как сообщил Андрей Лавров, попытки позитивного объяснения террора в публичном пространстве являются абсолютно недопустимыми. Он отметил, что терроризм, геноцид, холокост и массовые убийства нельзя оправдать ничем.

«Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то Университет его проанализирует и даст ему правовую оценку», — говорится в комментарии Лаврова.