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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке. Об этом сообщил РБК директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.

«Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов», — отметили в ВШЭ.

Как сообщил Андрей Лавров, попытки позитивного объяснения террора в публичном пространстве являются абсолютно недопустимыми. Он отметил, что терроризм, геноцид, холокост и массовые убийства нельзя оправдать ничем.

«Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то Университет его проанализирует и даст ему правовую оценку», — говорится в комментарии Лаврова.

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Сам Гусейнов назвал позицию ВШЭ правильной. «Согласен с тем, что сказали в ВШЭ, что это неприемлемо, но этого всего у меня нет. Я же не о Дубровке высказывался», — сообщил он РБК.

Ранее журналистка Анна Наринская написала в Facebook о своей давней беседе с американской писательницей Сьюзен Зонтаг, в которой та назвала захват заложников на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». Гусейнов в комментарии под этим постом написал: «все правильно сказала Сьюзен Зонтаг». Позже публикация, под которой развернулась дискуссия, была удалена.

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После этого Гусейнов на своей странице в Facebook написал, что террор не имеет никаких оправданий, а «объяснять происхождение явления не значит оправдывать его».

Теги: ВШЭ, теракт на Дубровке, новости
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