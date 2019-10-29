Профессор ВШЭ объяснил свои слова об «убогом» и «клоачном» русском языке

Профессор ВШЭ объяснил свои слова об «убогом» и «клоачном» русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов пояснил РБК, что имел в виду, когда назвал русский язык «убогим клоачным».

«Конечно, я имел в виду не в целом язык. Речь идет о том, как люди пользуются этим языком. Как его используют средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые измываются, глумятся над языком», — сказал он.

По словам профессора, «происходит глумление над здравым смыслом и над языком» во время судебных разбирательств над людьми, которые не совершали преступлений. В частности, он упомянул дело «Нового величия» и «дело 27 июля».

Научный руководитель факультета ВШЭ Алексей Руткевич в интервью «Говорит Москва» назвал заявление профессора «избыточно эмоциональным».Он подчеркнул, что позиция Гусейнова «не вполне адекватна» и является «крайне односторонним видением».

В пресс-службе Высшей школы экономики РБК сообщили, что мнение сотрудника вуза представляется сугубо частным и не имеет отношения к позиции университета.