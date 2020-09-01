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Глава МВД Турции отчитался об аресте эмира «Исламского государства»

Во время обыска турецкие спецслужбы изъяли планы создания в стране ячеек ИГ, которые должны были выполнять инструкции, поступающие из Ирака и Сирии
Фото: Erhan Ortac / Getty Images
Фото: Erhan Ortac / Getty Images

Турецкие правоохранительные органы задержали главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает агентство Anadolu.

С заявлением об успешной операции спецслужб выступил глава МВД страны Сулейман Сойлу. Он называл имя «эмира» — Махмут Озден.

В своем Twitter глава МВД отметил, что у Оздена при задержании были найдены «важные планы подрывной деятельности».

В интервью телеканалу NTV министр добавил, что во время обысков были конфискованы компьютеры и цифровые носители. В Турции представитель ИГ должные был организовывать ячейки по 10–12 человек, инструкции он получал из Ирака и Сирии.

Министр поздравил сотрудников правоохранительных органов с удачной операцией.

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В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Он был убит во время специальной операции американских военных в Сирии. В Пентагоне заявляли, что дом лидера ИГ находился в провинции Идлиб, в 6 км от границы Сирии и Турции. Позднее в Вашингтоне сообщили о ликвидации возможного преемника аль-Багдади. Reuters называл возможными преемниками главы ИГ офицеров армии бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна — Лияда аль-Обаиди и Аяйда аль-Джумаили. Новым лидером организации стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

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Агентство Anadolu тогда сообщило, что спецоперация по уничтожению главаря боевиков продлилась несколько часов, в ней было задействовали восемь вертолетов и два дрона. На протяжении полутора часов они наносили удары по дому, расположенному неподалеку от деревни Бариша в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре того же года заявил, что спецслужбы задержали в общей сложности более десяти родственников аль-Багдади. «Последними мы поймали мужа его сестры и их ребенка в Аазазе (Сирия) и отправили их в миграционные лагеря», — сказал тогда Эрдоган.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Турция, «Исламское государство», арест
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