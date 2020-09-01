Глава МВД Турции отчитался об аресте эмира «Исламского государства»

Во время обыска турецкие спецслужбы изъяли планы создания в стране ячеек ИГ, которые должны были выполнять инструкции, поступающие из Ирака и Сирии

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Турецкие правоохранительные органы задержали главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает агентство Anadolu.

С заявлением об успешной операции спецслужб выступил глава МВД страны Сулейман Сойлу. Он называл имя «эмира» — Махмут Озден.

В своем Twitter глава МВД отметил, что у Оздена при задержании были найдены «важные планы подрывной деятельности».

В интервью телеканалу NTV министр добавил, что во время обысков были конфискованы компьютеры и цифровые носители. В Турции представитель ИГ должные был организовывать ячейки по 10–12 человек, инструкции он получал из Ирака и Сирии.

Министр поздравил сотрудников правоохранительных органов с удачной операцией.