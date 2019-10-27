Anadolu узнало о найденных в месте уничтожения аль-Багдади телах

На месте предполагаемой ликвидации главы террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади обнаружили тела семи человек, в том числе одного ребенка и трех женщин. Об этом сообщает Anadolu.

По данным турецкого агентства, спецоперация по уничтожению главаря боевиков продлилась несколько часов, в ней задействовали восемь вертолетов и два дрона. На протяжении полутора часов они наносили удары по дому, расположенному неподалеку от деревни Бариша в сирийской провинции Идлиб.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя турецких властей сообщил, что аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его позже и выследили, двое суток назад. До этого об участии в «исторической и успешной» операции заявили в командовании «Сирийских демократических сил».

27 октября Reuters сообщил со ссылкой на представителя администрации президента США о проведении спецоперации по ликвидации главы «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Американские власти пока не выступали с официальным заявлением. По данным CNN, сначала в Вашингтоне хотят получить тест ДНК, чтобы окончательно убедиться в том, что погиб именно главарь боевиков.