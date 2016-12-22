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Киев призвал готовиться к провокациям от России после гибели Захарченко
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Киев призвал готовиться к провокациям от России после гибели Захарченко
Политика, 20:35
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Киев призвал готовиться к провокациям от России после гибели Захарченко
Убийство Александра Захарченко может спровоцировать «новые провокации» со стороны России, считает глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, Украине нужно быть в высокой степени готовности к этому
Павел Климкин (Фото: Zuma \ TASS)

Украине нужно быть готовой к новым провокациям со стороны России после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом агентству «Укринформ» заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он пояснил, что Украина «всегда ожидает провокаций со стороны России». «То, что произошло в Донецке 31 августа, тоже может повлиять на дальнейшие действия России. Должны быть к этому полностью готовы», — сказал он.

По мнению Климкина, организаторы убийства Захарченко вскоре станут известны. «Вскоре узнаем, кто именно организовал взрыв: речь идет о местных криминальных разборках или это влияние российских спецслужб», — сказал он.

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«Ведь мы видели 31 августа молниеносную реакцию Москвы. Буквально в течение минут появилось сочувствие российского МИДа и это ак​ минимум наводит на размышления. Считаю, что сейчас в Украине должна быть высокая готовность к дальнейшим провокациям со стороны России », — подчеркнул главный украинский дипломат.

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Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. По данным властей республики, безоболочное взрывное устройство было заложено над входной дверью внутри заведения. Бомба была приведена в действие дистанционно в тот момент, когда Захарченко и сопровождавшие его люди входили в кафе. В результате взрыва погиб сам Захарченко и его охранник, еще несколько человек пострадали.

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Власти ДНР считают Киев причастным к организации убийства Захарченко. Ранее советник главы республики Александр Казаков рассказал, что задержанные по данному делу признались в том, что заказ поступил им из Киева. Организацией взрыва в Донецке, по их словам, занимались Силы специальных операций Украины.

В Киеве свою причастность отрицают и выдвигают свою версию произошедшего. «Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели», — заявил ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Павел Климкин , МИД Украины
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