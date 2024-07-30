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Политика ,  
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Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах

Граждане Венесуэлы вышли на массовые протесты после того, как власти отдали победу на выборах нынешнему президенту Мадуро. Кремль призвал оппозицию признать поражение и не позволять третьим странам «подогревать» ситуацию

Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах
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Оппозиция Венесуэлы не хочет «смириться с поражением», но она должна это сделать и поздравить президента Николаса Мадуро с переизбранием, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков. Его заявление передает телеграм-канал «Вы слушали маяк».

«Конечно же, очень важно, чтобы вот эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами, третьими сторонами и чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства», — сказал Песков.

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. По официальным данным, победил Мадуро с 51,2% голосов, это будет его третий срок, а лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 44,2%. Оппозиция оспорила эти результаты, заявив, что собрала более 73% данных с избирательных участков, которые показывают, что Гонсалес набрал почти вдвое голосов больше, чем Мадуро.

Результаты выборов не совпали с показателями экзитполов, это означает, что официальные результаты могут не отражать того, как на самом деле проголосовали люди, отмечал Bloomberg. Некоторые венесуэльские экзитполы отдавали победу Мадуро.

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Николас Мадуро

Подозрения венесуэльцев усилились из-за решения избирательной комиссии объявить победу, но не публиковать подробные результаты голосования, как это обычно делалось на прошлых выборах.

Утром 29 июля в Каракасе вспыхнули протесты, в столице Венесуэлы не было крупных демонстрация более 20 лет. Группы венесуэльцев прошли по главным улицам города, скандируя обвинения в адрес Мадуро в фальсификации результатов выборов, другие протестующие попытались пройти к президентскому дворцу и поджигали покрышки. Силовики ответили стрельбой в воздух, а полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В Белом доме потребовали раскрыть подробные результаты голосования в соответствии с законодательством и выразили подозрение, что действительные итоги выборов расходятся с представленными властями.

Мадуро управляет Венесуэлой с 2013 года, когда умер его предшественник Уго Чавес. В 2022 год уровень инфляции достиг 234%, в 2023 году — 190%. По результатам опроса Encovi, половина венесуэльцев живет в бедности, в 2021 году этот показатель составлял 65%. Исследование также показало масштабный разрыв между слоями общества: самые богатые венесуэльцы в 70 раз состоятельнее самых бедных, такой уровень расслоения ставит республики в один ряд с некоторыми африканскими странами, лидирующими в мире по уровню неравенства.

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Теги
Венесуэла Дмитрий Песков Николас Мадуро
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