Песков повторно не ответил на вопрос о возможном обмене заключенными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь отказался комментировать сообщения СМИ о возможном обмене заключенными с США.
«По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — сказал Песков журналистам (цитата по ТАСС).
Накануне пресс-секретаря просили прокомментировать возможную подготовку заключенных, которые находятся в российских тюрьмах, к обмену с США. Тогда он тоже не стал давать комментарий на эту тему.
31 июля телеканал Fox News сообщил, что журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого приговорили к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, могут освободить в рамках обмена в течение суток. Из-за слухов об обмене адвокат американца Пола Уилана, тоже отбывающего срок в России, попросила проверить его местоположение и состояние здоровья. Также на днях адвокаты сразу нескольких заключенных в России сообщили, что их подзащитных увезли из колоний и СИЗО.
Кроме того, утром 1 августа в Калининграде приземлился самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727, который в декабре 2022 года использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Спустя примерно два часа самолет вылетел из Калининграда.
Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира
Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья
Подборка каналов РБК в Telegram