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Обмен заключенными ,  
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Песков повторно не ответил на вопрос о возможном обмене заключенными

Песков снова не стал комментировать сообщения о возможном обмене заключенными
Сюжет
Обмен заключенными
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь отказался комментировать сообщения СМИ о возможном обмене заключенными с США.

«По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — сказал Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Накануне пресс-секретаря просили прокомментировать возможную подготовку заключенных, которые находятся в российских тюрьмах, к обмену с США. Тогда он тоже не стал давать комментарий на эту тему.

В Калининграде приземлился самолет, который использовали при обмене Бута
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Самолет&nbsp;Ан-148-100Е

31 июля телеканал Fox News сообщил, что журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого приговорили к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, могут освободить в рамках обмена в течение суток. Из-за слухов об обмене адвокат американца Пола Уилана, тоже отбывающего срок в России, попросила проверить его местоположение и состояние здоровья. Также на днях адвокаты сразу нескольких заключенных в России сообщили, что их подзащитных увезли из колоний и СИЗО.

Кроме того, утром 1 августа в Калининграде приземлился самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727, который в декабре 2022 года использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Спустя примерно два часа самолет вылетел из Калининграда.

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