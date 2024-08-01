Новикова и бывшего вице-президента ГПБ попросили арестовать за госизмену

Илья Новиков (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Следователи ходатайствовали об аресте трех мужчин по статье о госизмене (ст. 275 УК), следует из картотеки дел Лефортовского районного суда Москвы. Сведения о двух обвиняемых совпадают с персональными данными бывшего адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова и бывшего вице-президента «Газпромбанка» (ГПБ) Игоря Волобуева (оба признаны иноагентами).

Дело о госизмене в отношении Новикова возбудили в октябре 2023 года. Основанием стал его отъезд на Украину и вступление в бригаду теробороны.

Волобуева объявили в розыск в январе 2024 года. МВД не уточняло, о какой уголовной статье идет речь. После начала военной операции бывший вице-президент «Газпромбанка» уехал из России и вступил в подразделение Вооруженных сил Украины.

Третьим обвиняемым стал Дубинин А.С. Это имя совпадает с персональными данными бывшего российского военнослужащего Александра Дубинина. Он состоит в «Русском добровольческом корпусе» (запрещенная в России террористическая организация), принимает участие в боевых действиях на стороне Украины и имеет позывной «Славян».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Лефортовского суда.

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