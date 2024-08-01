В дом экс-депутата Думы Ильи Пономарева в Киевской области влетел дрон

Фото: UA_National_Police / Telegram Фото: UA_National_Police / Telegram Фото: UA_National_Police / Telegram

Беспилотник этой ночью атаковал дом в Киевской области, в результате чего муж и жена получили ранения и были госпитализированы в столичную больницу, сообщила Нацполиция Украины в телеграм-канале. Имена супругов не называются.

Как уточняет УНИАН, дом, который атаковал дрон, принадлежал бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву (признан иноагентом). Агентство также опубликовало фотографию политика в крови.

В своем X Пономарев подтвердил атаку на его дом. «Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься», — написал он.

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2007 по 2016 год. Его лишили мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней. В 2014-м он стал единственным депутатом Госдумы, не поддержавшим присоединение Крыма к России. Вскоре он покинул страну, а уже в 2019 году объявил о получении гражданства Украины.

С тех пор он регулярно выступает на украинских телеканалах с поддержкой Киева, а после начала спецоперации неоднократно призывал к ужесточению антироссийских санкций и призывал наносить удары по российской гражданской и критической инфраструктуре, в том числе по Крымскому мосту. Пономарев также выступил одним из организаторов оппозиционной группы «Конгресс» (она же «Съезд народных депутатов», признана нежелательной в России) где, по утверждению самой группы, состоят свыше 100 человек, в том числе бывшие российские депутаты.

В России в отношении Пономарева в 2022 году завели дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК), его заочно арестовали и объявили в розыск. Затем он стал подозреваемым по статье об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной.Как в феврале уточняли в ФСБ, против экс-депутата также заведены дела по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) УК России. Их объединили в одно производство.

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