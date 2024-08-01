В Калининграде приземлился самолет, который использовали при обмене Бута
В Калининграде в 8:35 (мск) приземлился самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727, который в декабре 2022 года использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, следует из данных сервиса Flightradar24.
Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 6:11 (мск). О том, что именно этот борт использовался при обмене Бута на Грайнер в декабре прошлого года писал Radaratlas.
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