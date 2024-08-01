Полянский назвал убийство лидера ХАМАС попыткой втянуть Иран в конфликт
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании — это попытка втянуть Иран в конфронтацию в регионе, считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат назвал провокационной атаку в Тегеране, в ходе которой погиб Хания. «Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могут быть последствия для всего региона», — заявил он. В первую очередь, по словам Полянского, смерть лидера ХАМАС стала «серьезным ударом» по переговорам о прекращении огня между группировкой и Израилем.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что Россия предложила Совету Безопасности заявление для прессы с осуждением убийства Хании, но документ заблокировали Великобритания, США и Франция. По мнению дипломата, «данное деяние не было бы совершено без разрешения, без разведподдержки США» (цитата по «РИА Новости»).
Хания погиб после прямого ракетного удара в ночь на 31 июля по месту, где они расположились в Тегеране, прибыв на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иран и ХАМАС в которой Тегеран и ХАМАС обвинили в атаке израильскую сторону. Представители Армии обороны Израиля не комментировали сообщения о причастности сил государства к произошедшему.
CNN отмечал, что Хания отвечал за международные отношения ХАМАС и был одним из ключевых участников переговоров о прекращении огня и освобождении заложников, которые Израиль и группировка ведут через посредников.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал долгом Ирана «отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», и пригрозил Израилю «суровым наказанием». По данным The New York Times, он приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы ХАМАС в Тегеране.
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