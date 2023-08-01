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Грэм заявил, что применение Россией ядерного оружия станет атакой на НАТО

Сенатор Грэм заявил, что применение ядерного оружия против Украины будет атакой на НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Медведев накануне написал о неизбежном применении Россией ядерного оружия, если наступление ВСУ будет успешным. Американский сенатор сравнил удар по Украине с нападением на НАТО
Линдси Грэм
Линдси Грэм (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Если Россия применит ядерное оружие против Украины, это будет считаться нападением на НАТО из-за близости государства к территории альянса. Об этом заявил в Twitter американский сенатор Линдси Грэм после заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Сенатор в своем твите обратился к «моим русским друзьям», не называя экс-президента напрямую, но приложил ссылку на сообщение в онлайн-трансляции Time о словах Медведева.

Медведев в Telegram накануне предупредил, что если бы наступление украинской армии стало успешным и у ВСУ получилось «отторгнуть часть нашей земли», то российской стороне пришлось бы «пойти на использование ядерного оружия».

«Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», — добавил Медведев.

Медведев с начала полномасштабных боев на Украине регулярно делает резкие заявления по вопросам внешней политики, преимущественно — относительно Украины, США, Великобритании и Евросоюза. В своих постах он часто напоминает о наличии у России ядерного оружия и катастрофических последствиях в случае его применения.

Экс-президент говорил, что сам ведет свой блог. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал он, не уточняя, о ком идет речь.

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Заявления Медведева встречают недоумение на Западе. Итальянский МИД называл его слова неприемлемыми и вызывающими беспокойство.

Кремль считает высказывания Медведева понятными и объяснимыми в силу недружественных действий по отношению к России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Медведев Линдси Грэм США ядерное оружие НАТО
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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